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80. QS. 'Abasa

(Ia Bermuka Masam)
Makkiyyah - 42 Ayat
عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى
١
Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling,
Penjelasan Ayat ke-1
اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰىؕ‏
٢
karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).
Penjelasan Ayat ke-2
وَمَا يُدۡرِيۡكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى
٣
Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa),
Penjelasan Ayat ke-3
اَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنۡفَعَهُ الذِّكۡرٰىؕ
٤
atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?
Penjelasan Ayat ke-4
اَمَّا مَنِ اسۡتَغۡنٰى
٥
Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy),
Penjelasan Ayat ke-5
فَاَنۡتَ لَهٗ تَصَدّٰىؕ
٦
maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya,
Penjelasan Ayat ke-6
وَمَا عَلَيۡكَ اَلَّا يَزَّكّٰٓى
٧
padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman).
Penjelasan Ayat ke-7
وَاَمَّا مَنۡ جَآءَكَ يَسۡعٰى
٨
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
Penjelasan Ayat ke-8
وَهُوَ يَخۡشٰى
٩
sedang dia takut (kepada Allah),
Penjelasan Ayat ke-9
فَاَنۡتَ عَنۡهُ تَلَهّٰى‌
١٠
engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.
Penjelasan Ayat ke-10
كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذۡكِرَةٌ
١١
Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan,
Penjelasan Ayat ke-11
فَمَنۡ شَآءَ ذَكَرَهٗ‌ۘ
١٢
maka barangsiapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya,
Penjelasan Ayat ke-12
فِىۡ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
١٣
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah),
Penjelasan Ayat ke-13
مَّرۡفُوۡعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ
١٤
yang ditinggikan (dan) disucikan,
Penjelasan Ayat ke-14
بِاَيۡدِىۡ سَفَرَةٍ
١٥
di tangan para utusan (malaikat),
Penjelasan Ayat ke-15
كِرَامٍۢ بَرَرَةٍؕ‏
١٦
yang mulia lagi berbakti.
Penjelasan Ayat ke-16
قُتِلَ الۡاِنۡسَانُ مَاۤ اَكۡفَرَهٗؕ
١٧
Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia!
Penjelasan Ayat ke-17
مِنۡ اَىِّ شَىۡءٍ خَلَقَهٗؕ‏
١٨
Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya?
Penjelasan Ayat ke-18
مِنۡ نُّطۡفَةٍؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ‏
١٩
Dari setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya.
Penjelasan Ayat ke-19
ثُمَّ السَّبِيۡلَ يَسَّرَهٗ
٢٠
Kemudian jalannya Dia mudahkan,
Penjelasan Ayat ke-20
ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقۡبَرَهٗ
٢١
kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya,
Penjelasan Ayat ke-21
ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنۡشَرَهٗؕ‏
٢٢
kemudian jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
Penjelasan Ayat ke-22
كَلَّا لَـمَّا يَقۡضِ مَاۤ اَمَرَهٗؕ
٢٣
Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) itu belum melaksanakan apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya.
Penjelasan Ayat ke-23
فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤۙ
٢٤
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
Penjelasan Ayat ke-24
اَنَّا صَبَبۡنَا الۡمَآءَ صَبًّا
٢٥
Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit),
Penjelasan Ayat ke-25
ثُمَّ شَقَقۡنَا الۡاَرۡضَ شَقًّا
٢٦
kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
Penjelasan Ayat ke-26
فَاَنۡۢبَتۡنَا فِيۡهَا حَبًّا
٢٧
lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian,
Penjelasan Ayat ke-27
وَّ عِنَبًا وَّقَضۡبًا
٢٨
dan anggur dan sayur-sayuran,
Penjelasan Ayat ke-28
وَّزَيۡتُوۡنًا وَّنَخۡلًا
٢٩
dan zaitun dan pohon kurma,
Penjelasan Ayat ke-29
وَحَدَآٮِٕقَ غُلۡبًا
٣٠
dan kebun-kebun (yang) rindang,
Penjelasan Ayat ke-30
وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا
٣١
dan buah-buahan serta rerumputan.
Penjelasan Ayat ke-31
مَّتَاعًا لَّـكُمۡ وَلِاَنۡعَامِكُمۡؕ‏
٣٢
(Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
Penjelasan Ayat ke-32
فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ
٣٣
Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
Penjelasan Ayat ke-33
يَوۡمَ يَفِرُّ الۡمَرۡءُ مِنۡ اَخِيۡهِ
٣٤
pada hari itu manusia lari dari saudaranya,
Penjelasan Ayat ke-34
وَاُمِّهٖ وَاَبِيۡهِ
٣٥
dan dari ibu dan bapaknya,
Penjelasan Ayat ke-35
وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيۡهِؕ
٣٦
dan dari istri dan anak-anaknya.
Penjelasan Ayat ke-36
لِكُلِّ امۡرِیءٍ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ شَاۡنٌ يُّغۡنِيۡهِؕ
٣٧
Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
Penjelasan Ayat ke-37
وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ مُّسۡفِرَةٌ
٣٨
Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri,
Penjelasan Ayat ke-38
ضَاحِكَةٌ مُّسۡتَبۡشِرَةٌ
٣٩
tertawa dan gembira ria,
Penjelasan Ayat ke-39
وَوُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٌ
٤٠
dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram),
Penjelasan Ayat ke-40
تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
٤١
tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan).
Penjelasan Ayat ke-41
اُولٰٓٮِٕكَ هُمُ الۡكَفَرَةُ الۡفَجَرَةُ
٤٢
Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
Penjelasan Ayat ke-42
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