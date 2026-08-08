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82. QS. Al-Infitar

(Terbelah)
Makkiyyah - 19 Ayat
اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتۡ
١
Apabila langit terbelah,
Penjelasan Ayat ke-1
وَاِذَا الۡكَوَاكِبُ انْتَثَرَتۡ
٢
dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
Penjelasan Ayat ke-2
وَاِذَا الۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ
٣
dan apabila lautan dijadikan meluap,
Penjelasan Ayat ke-3
وَاِذَا الۡقُبُوۡرُ بُعۡثِرَتۡ
٤
dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
Penjelasan Ayat ke-4
عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ وَاَخَّرَتۡؕ‏
٥
(maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(nya).
Penjelasan Ayat ke-5
يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الۡكَرِيۡمِ
٦
Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia,
Penjelasan Ayat ke-6
الَّذِىۡ خَلَقَكَ فَسَوّٰٮكَ فَعَدَلَـكَ
٧
yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
Penjelasan Ayat ke-7
فِىۡۤ اَىِّ صُوۡرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَؕ
٨
dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
Penjelasan Ayat ke-8
كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُوۡنَ بِالدِّيۡنِ
٩
Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
Penjelasan Ayat ke-9
وَاِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحٰـفِظِيۡنَ
١٠
Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
Penjelasan Ayat ke-10
كِرَامًا كَاتِبِيۡنَ
١١
yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu),
Penjelasan Ayat ke-11
يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ‏
١٢
mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Penjelasan Ayat ke-12
اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍۚ
١٣
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
Penjelasan Ayat ke-13
وَاِنَّ الۡفُجَّارَ لَفِىۡ جَحِيۡمٍ
١٤
dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
Penjelasan Ayat ke-14
يَّصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ الدِّيۡنِ
١٥
Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
Penjelasan Ayat ke-15
وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآٮِٕبِيۡنَؕ‏
١٦
Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
Penjelasan Ayat ke-16
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ
١٧
Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
Penjelasan Ayat ke-17
ثُمَّ مَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِؕ
١٨
Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
Penjelasan Ayat ke-18
يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٌ لِّنَفۡسٍ شَيۡـــًٔا‌ ؕ وَالۡاَمۡرُ يَوۡمَٮِٕذٍ لِّلَّهِ
١٩
(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
Penjelasan Ayat ke-19
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