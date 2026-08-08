83. QS. Al-Mutaffifin
(Orang-Orang yang Curang)
Makkiyyah - 36 Ayat
وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ
١
Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
Penjelasan Ayat ke-1
الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ
٢
(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
Penjelasan Ayat ke-2
وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوْ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَؕ
٣
dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.
Penjelasan Ayat ke-3
اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓٮِٕكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ
٤
Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
Penjelasan Ayat ke-4
لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ
٥
pada suatu hari yang besar,
Penjelasan Ayat ke-5
يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ
٦
(yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-6
كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡفُجَّارِ لَفِىۡ سِجِّيۡنٍؕ
٧
Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjn.
Penjelasan Ayat ke-7
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا سِجِّيۡنٌؕ
٨
Dan tahukah engkau apakah Sijjn itu?
Penjelasan Ayat ke-8
كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌؕ
٩
(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal).
Penjelasan Ayat ke-9
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
١٠
Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan!
Penjelasan Ayat ke-10
الَّذِيۡنَ يُكَذِّبُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِؕ
١١
(yaitu) orang-orang yang mendustakannya (hari pembalasan).
Penjelasan Ayat ke-11
وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ
١٢
Dan tidak ada yang mendustakannya (hari pembalasan) kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa,
Penjelasan Ayat ke-12
اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَؕ
١٣
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “Itu adalah dongeng orang-orang dahulu.”
Penjelasan Ayat ke-13
كَلَّا بَلۡ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ
١٤
Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
Penjelasan Ayat ke-14
كَلَّاۤ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَؕ
١٥
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.
Penjelasan Ayat ke-15
ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِؕ
١٦
Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
Penjelasan Ayat ke-16
ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَؕ
١٧
Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “Inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan.”
Penjelasan Ayat ke-17
كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِىۡ عِلِّيِّيۡنَؕ
١٨
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam ’Illiyyn.
Penjelasan Ayat ke-18
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا عِلِّيُّوۡنَؕ
١٩
Dan tahukah engkau apakah ’Illiyyn itu?
Penjelasan Ayat ke-19
كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ
٢٠
(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal),
Penjelasan Ayat ke-20
يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَؕ
٢١
yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-21
اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍ
٢٢
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
Penjelasan Ayat ke-22
عَلَى الۡاَرَآٮِٕكِ يَنۡظُرُوۡنَ
٢٣
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan
Penjelasan Ayat ke-23
تَعۡرِفُ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِۚ
٢٤
Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
Penjelasan Ayat ke-24
يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ
٢٥
Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel),
Penjelasan Ayat ke-25
خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَفِىۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوۡنَ
٢٦
laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
Penjelasan Ayat ke-26
وَ مِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ
٢٧
Dan campurannya dari tasnm,
Penjelasan Ayat ke-27
عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَؕ
٢٨
(yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-28
اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ
٢٩
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-29
وَاِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ يَتَغَامَزُوۡنَ
٣٠
Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya,
Penjelasan Ayat ke-30
وَاِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰٓى اَهۡلِهِمُ انْقَلَبُوۡا فَكِهِيۡنَ
٣١
dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
Penjelasan Ayat ke-31
وَاِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَـضَآلُّوۡنَ
٣٢
Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan, “Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat,”
Penjelasan Ayat ke-32
وَمَاۤ اُرۡسِلُوۡا عَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ
٣٣
padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang mukmin).
Penjelasan Ayat ke-33
فَالۡيَوۡمَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنَ الۡكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ
٣٤
Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir,
Penjelasan Ayat ke-34
عَلَى الۡاَرَآٮِٕكِۙ يَنۡظُرُوۡنَؕ
٣٥
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
Penjelasan Ayat ke-35
هَلۡ ثُوِّبَ الۡكُفَّارُ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ
٣٦
Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat?
Penjelasan Ayat ke-36
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