Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

83. QS. Al-Mutaffifin

(Orang-Orang yang Curang)
Makkiyyah - 36 Ayat
وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ
١
Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
Penjelasan Ayat ke-1
الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ
٢
(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
Penjelasan Ayat ke-2
وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوْ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَؕ
٣
dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.
Penjelasan Ayat ke-3
اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓٮِٕكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ
٤
Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
Penjelasan Ayat ke-4
لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ
٥
pada suatu hari yang besar,
Penjelasan Ayat ke-5
يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَؕ‏
٦
(yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
Penjelasan Ayat ke-6
كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡفُجَّارِ لَفِىۡ سِجِّيۡنٍؕ
٧
Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjn.
Penjelasan Ayat ke-7
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا سِجِّيۡنٌؕ‏
٨
Dan tahukah engkau apakah Sijjn itu?
Penjelasan Ayat ke-8
كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌؕ
٩
(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal).
Penjelasan Ayat ke-9
وَيۡلٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ
١٠
Celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan!
Penjelasan Ayat ke-10
الَّذِيۡنَ يُكَذِّبُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِؕ‏
١١
(yaitu) orang-orang yang mendustakannya (hari pembalasan).
Penjelasan Ayat ke-11
وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ
١٢
Dan tidak ada yang mendustakannya (hari pembalasan) kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa,
Penjelasan Ayat ke-12
اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَؕ
١٣
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “Itu adalah dongeng orang-orang dahulu.”
Penjelasan Ayat ke-13
كَلَّا‌ بَلۡ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ
١٤
Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
Penjelasan Ayat ke-14
كَلَّاۤ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَٮِٕذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ‌ؕ‏
١٥
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.
Penjelasan Ayat ke-15
ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِؕ
١٦
Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
Penjelasan Ayat ke-16
ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَؕ
١٧
Kemudian, dikatakan (kepada mereka), “Inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan.”
Penjelasan Ayat ke-17
كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِىۡ عِلِّيِّيۡنَؕ
١٨
Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam ’Illiyyn.
Penjelasan Ayat ke-18
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا عِلِّيُّوۡنَؕ
١٩
Dan tahukah engkau apakah ’Illiyyn itu?
Penjelasan Ayat ke-19
كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ
٢٠
(Yaitu) Kitab yang berisi catatan (amal),
Penjelasan Ayat ke-20
يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَؕ
٢١
yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-21
اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍ
٢٢
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,
Penjelasan Ayat ke-22
عَلَى الۡاَرَآٮِٕكِ يَنۡظُرُوۡنَ
٢٣
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan
Penjelasan Ayat ke-23
تَعۡرِفُ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ‌ۚ
٢٤
Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
Penjelasan Ayat ke-24
يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ
٢٥
Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel),
Penjelasan Ayat ke-25
خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ‌ؕ وَفِىۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوۡنَ
٢٦
laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
Penjelasan Ayat ke-26
وَ مِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ
٢٧
Dan campurannya dari tasnm,
Penjelasan Ayat ke-27
عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَؕ
٢٨
(yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-28
اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ
٢٩
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
Penjelasan Ayat ke-29
وَاِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ يَتَغَامَزُوۡنَ
٣٠
Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya,
Penjelasan Ayat ke-30
وَاِذَا انۡقَلَبُوۡۤا اِلٰٓى اَهۡلِهِمُ انْقَلَبُوۡا فَكِهِيۡنَ
٣١
dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
Penjelasan Ayat ke-31
وَاِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَـضَآلُّوۡنَ
٣٢
Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan, “Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat,”
Penjelasan Ayat ke-32
وَمَاۤ اُرۡسِلُوۡا عَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ
٣٣
padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang mukmin).
Penjelasan Ayat ke-33
فَالۡيَوۡمَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنَ الۡكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ
٣٤
Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir,
Penjelasan Ayat ke-34
عَلَى الۡاَرَآٮِٕكِۙ يَنۡظُرُوۡنَؕ‏
٣٥
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
Penjelasan Ayat ke-35
هَلۡ ثُوِّبَ الۡكُفَّارُ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ
٣٦
Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat?
Penjelasan Ayat ke-36
Back To Up
Advertisement
Advertisement
Advertisement