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84. QS. Al-Insyiqaq

(Terbelah)
Makkiyyah - 25 Ayat
اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتۡ
١
Apabila langit terbelah,
Penjelasan Ayat ke-1
وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
٢
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh,
Penjelasan Ayat ke-2
وَاِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡؕ
٣
dan apabila bumi diratakan,
Penjelasan Ayat ke-3
وَاَلۡقَتۡ مَا فِيۡهَا وَتَخَلَّتۡ
٤
dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
Penjelasan Ayat ke-4
وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡؕ
٥
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
Penjelasan Ayat ke-5
يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدۡحًا فَمُلٰقِيۡهِ‌ۚ
٦
Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.
Penjelasan Ayat ke-6
فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيۡنِهٖۙ
٧
Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,
Penjelasan Ayat ke-7
فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيۡرًا
٨
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
Penjelasan Ayat ke-8
وَّيَنۡقَلِبُ اِلٰٓى اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا
٩
dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
Penjelasan Ayat ke-9
وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهۡرِهٖۙ
١٠
Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
Penjelasan Ayat ke-10
فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا
١١
maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!”
Penjelasan Ayat ke-11
وَّيَصۡلٰى سَعِيۡرًا ؕ‏
١٢
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
Penjelasan Ayat ke-12
اِنَّهٗ كَانَ فِىۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا
١٣
Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).
Penjelasan Ayat ke-13
اِنَّهٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ يَّحُوۡرَ
١٤
Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
Penjelasan Ayat ke-14
بَلٰٓى ۛۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيۡرًا
١٥
Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
Penjelasan Ayat ke-15
فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِۙ
١٦
Maka Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja,
Penjelasan Ayat ke-16
وَالَّيۡلِ وَمَا وَسَقَۙ‏
١٧
demi malam dan apa yang diselubunginya,
Penjelasan Ayat ke-17
وَالۡقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَۙ
١٨
demi bulan apabila jadi purnama,
Penjelasan Ayat ke-18
لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَنۡ طَبَقٍؕ
١٩
sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
Penjelasan Ayat ke-19
فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَۙ
٢٠
Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
Penjelasan Ayat ke-20
وَاِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ الۡقُرۡاٰنُ لَا يَسۡجُدُوۡنَ ؕ ۩‏
٢١
Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,
Penjelasan Ayat ke-21
بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُكَذِّبُوۡنَ
٢٢
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
Penjelasan Ayat ke-22
وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا يُوۡعُوۡنَ
٢٣
Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
Penjelasan Ayat ke-23
فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍۙ
٢٤
Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih,
Penjelasan Ayat ke-24
اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ
٢٥
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
Penjelasan Ayat ke-25
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