86. QS. At-Tariq
(Yang Datang Di Malam Hari)
Makkiyyah - 17 Ayat
وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِۙ
١
Demi langit dan yang datang pada malam hari.
Penjelasan Ayat ke-1
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا الطَّارِقُۙ
٢
Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
Penjelasan Ayat ke-2
النَّجۡمُ الثَّاقِبُۙ
٣
(yaitu) bintang yang bersinar tajam,
Penjelasan Ayat ke-3
اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌؕ
٤
setiap orang pasti ada penjaganya.
Penjelasan Ayat ke-4
فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ مِمَّ خُلِقَؕ
٥
Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
Penjelasan Ayat ke-5
خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍۙ
٦
Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar,
Penjelasan Ayat ke-6
يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَالتَّرَآٮِٕبِؕ
٧
yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.
Penjelasan Ayat ke-7
اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌؕ
٨
Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup setelah mati).
Penjelasan Ayat ke-8
يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآٮِٕرُۙ
٩
Pada hari ditampakkan segala rahasia,
Penjelasan Ayat ke-9
فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍؕ
١٠
maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak (pula) ada penolong.
Penjelasan Ayat ke-10
وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِۙ
١١
Demi langit yang mengandung hujan,
Penjelasan Ayat ke-11
وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِۙ
١٢
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
Penjelasan Ayat ke-12
اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌۙ
١٣
sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang hak dan yang batil),
Penjelasan Ayat ke-13
وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِؕ
١٤
dan (Al-Qur'an) itu bukanlah sendagurauan.
Penjelasan Ayat ke-14
اِنَّهُمۡ يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا
١٥
Sungguh, mereka (orang kafir) merencanakan tipu daya yang jahat.
Penjelasan Ayat ke-15
وَّاَكِيۡدُ كَيۡدًا
١٦
Dan Aku pun membuat rencana (tipu daya) yang jitu.
Penjelasan Ayat ke-16
فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًا
١٧
Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu.
Penjelasan Ayat ke-17
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