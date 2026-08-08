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87. QS. Al-A'la

(Yang Paling Tinggi)
Makkiyyah - 19 Ayat
سَبِّحِ اسۡمَ رَبِّكَ الۡاَعۡلَىۙ‏
١
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi,
Penjelasan Ayat ke-1
الَّذِىۡ خَلَقَ فَسَوّٰى
٢
Yang menciptakan, lalu menyempurnakan (ciptaan-Nya).
Penjelasan Ayat ke-2
وَالَّذِىۡ قَدَّرَ فَهَدٰى
٣
Yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
Penjelasan Ayat ke-3
وَالَّذِىۡۤ اَخۡرَجَ الۡمَرۡعٰى
٤
dan Yang menumbuhkan rerumputan,
Penjelasan Ayat ke-4
فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحۡوٰىؕ
٥
lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman.
Penjelasan Ayat ke-5
سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنۡسٰٓىۙ
٦
Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa,
Penjelasan Ayat ke-6
اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ‌ؕ اِنَّهٗ يَعۡلَمُ الۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفٰىؕ
٧
kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
Penjelasan Ayat ke-7
وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرٰى
٨
Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat),
Penjelasan Ayat ke-8
فَذَكِّرۡ اِنۡ نَّفَعَتِ الذِّكۡرٰىؕ
٩
oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat,
Penjelasan Ayat ke-9
سَيَذَّكَّرُ مَنۡ يَّخۡشٰىۙ
١٠
orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
Penjelasan Ayat ke-10
وَيَتَجَنَّبُهَا الۡاَشۡقَىۙ
١١
dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya,
Penjelasan Ayat ke-11
الَّذِىۡ يَصۡلَى النَّارَ الۡكُبۡرٰى‌ۚ
١٢
(yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka),
Penjelasan Ayat ke-12
ثُمَّ لَا يَمُوۡتُ فِيۡهَا وَلَا يَحۡيٰىؕ
١٣
selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak (pula) hidup.
Penjelasan Ayat ke-13
قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَكّٰىۙ
١٤
Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),
Penjelasan Ayat ke-14
وَذَكَرَ اسۡمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى‌
١٥
dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.
Penjelasan Ayat ke-15
بَلۡ تُؤۡثِرُوۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا
١٦
Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia,
Penjelasan Ayat ke-16
وَالۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ وَّ اَبۡقٰىؕ‏
١٧
padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Penjelasan Ayat ke-17
اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الۡاُوۡلٰىۙ
١٨
Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
Penjelasan Ayat ke-18
صُحُفِ اِبۡرٰهِيۡمَ وَمُوۡسٰى
١٩
(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
Penjelasan Ayat ke-19
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