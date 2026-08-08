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88. QS. Al-Ghasyiyah

(Hari Pembalasan)
Makkiyyah - 26 Ayat
هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ الۡغَاشِيَةِؕ
١
Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)?
Penjelasan Ayat ke-1
وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ خَاشِعَةٌ
٢
Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina,
Penjelasan Ayat ke-2
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
٣
(karena) bekerja keras lagi kepayahan,
Penjelasan Ayat ke-3
تَصۡلٰى نَارًا حَامِيَةً
٤
mereka memasuki api yang sangat panas (neraka),
Penjelasan Ayat ke-4
تُسۡقٰى مِنۡ عَيۡنٍ اٰنِيَةٍؕ
٥
diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
Penjelasan Ayat ke-5
لَـيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ ضَرِيۡعٍۙ
٦
Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri,
Penjelasan Ayat ke-6
لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِىۡ مِنۡ جُوۡعٍؕ
٧
yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
Penjelasan Ayat ke-7
وُجُوۡهٌ يَّوۡمَٮِٕذٍ نَّاعِمَةٌ
٨
Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri,
Penjelasan Ayat ke-8
لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٌ
٩
merasa senang karena usahanya (sendiri),
Penjelasan Ayat ke-9
فِىۡ جَنَّةٍ عَالِيَةٍۙ
١٠
(mereka) dalam surga yang tinggi,
Penjelasan Ayat ke-10
لَّا تَسۡمَعُ فِيۡهَا لَاغِيَةً
١١
di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
Penjelasan Ayat ke-11
فِيۡهَا عَيۡنٌ جَارِيَةٌ‌
١٢
Di sana ada mata air yang mengalir.
Penjelasan Ayat ke-12
فِيۡهَا سُرُرٌ مَّرۡفُوۡعَةٌ
١٣
Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan,
Penjelasan Ayat ke-13
وَّاَكۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَةٌ
١٤
dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya),
Penjelasan Ayat ke-14
وَّنَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَةٌ
١٥
dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,
Penjelasan Ayat ke-15
وَّزَرَابِىُّ مَبۡثُوۡثَةٌ
١٦
dan permadani-permadani yang terhampar.
Penjelasan Ayat ke-16
اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِ بِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ
١٧
Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan?
Penjelasan Ayat ke-17
وَاِلَى السَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ
١٨
dan langit, bagaimana ditinggikan?
Penjelasan Ayat ke-18
وَاِلَى الۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ
١٩
Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
Penjelasan Ayat ke-19
وَاِلَى الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ
٢٠
Dan bumi bagaimana dihamparkan?
Penjelasan Ayat ke-20
فَذَكِّرۡ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُذَكِّرٌ
٢١
Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan.
Penjelasan Ayat ke-21
لَـسۡتَ عَلَيۡهِمۡ بِمُصَۜيۡطِرٍۙ
٢٢
Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,
Penjelasan Ayat ke-22
اِلَّا مَنۡ تَوَلّٰى وَكَفَرَۙ
٢٣
kecuali (jika ada) orang yang berpaling dan kafir,
Penjelasan Ayat ke-23
فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الۡعَذَابَ الۡاَكۡبَرَؕ
٢٤
maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
Penjelasan Ayat ke-24
اِنَّ اِلَيۡنَاۤ اِيَابَهُمۡۙ‏
٢٥
Sungguh, kepada Kamilah mereka kembali,
Penjelasan Ayat ke-25
ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُمْ
٢٦
kemudian sesungguhnya (kewajiban) Kamilah membuat perhitungan atas mereka.
Penjelasan Ayat ke-26
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