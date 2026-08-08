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89. QS. Al-Fajr

(Fajar)
Makkiyyah - 30 Ayat
وَالۡفَجۡرِۙ
١
Demi fajar,
Penjelasan Ayat ke-1
وَلَيَالٍ عَشۡرٍۙ
٢
demi malam yang sepuluh
Penjelasan Ayat ke-2
وَّالشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِۙ‏
٣
demi yang genap dan yang ganjil,
Penjelasan Ayat ke-3
وَالَّيۡلِ اِذَا يَسۡرِ‌ۚ
٤
demi malam apabila berlalu.
Penjelasan Ayat ke-4
هَلۡ فِىۡ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىۡ حِجۡرٍؕ
٥
Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?
Penjelasan Ayat ke-5
اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
٦
Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?
Penjelasan Ayat ke-6
اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ
٧
(yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
Penjelasan Ayat ke-7
الَّتِىۡ لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى الۡبِلَادِ
٨
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain,
Penjelasan Ayat ke-8
وَثَمُوۡدَ الَّذِيۡنَ جَابُوا الصَّخۡرَ بِالۡوَادِ
٩
dan (terhadap) kaum ¤amud yang memotong batu-batu besar di lembah,
Penjelasan Ayat ke-9
وَفِرۡعَوۡنَ ذِى الۡاَوۡتَادِ
١٠
dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar),
Penjelasan Ayat ke-10
الَّذِيۡنَ طَغَوۡا فِى الۡبِلَادِ
١١
yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
Penjelasan Ayat ke-11
فَاَكۡثَرُوۡا فِيۡهَا الۡفَسَادَ
١٢
lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,
Penjelasan Ayat ke-12
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
١٣
karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka,
Penjelasan Ayat ke-13
اِنَّ رَبَّكَ لَبِالۡمِرۡصَادِؕ
١٤
sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
Penjelasan Ayat ke-14
فَاَمَّا الۡاِنۡسَانُ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ رَبُّهٗ فَاَكۡرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَكۡرَمَنِؕ‏
١٥
Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”
Penjelasan Ayat ke-15
وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهٗ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَهَانَنِ‌ۚ
١٦
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”
Penjelasan Ayat ke-16
كَلَّا‌ بَلۡ لَّا تُكۡرِمُوۡنَ الۡيَتِيۡمَۙ
١٧
Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,
Penjelasan Ayat ke-17
وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِۙ‏
١٨
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
Penjelasan Ayat ke-18
وَتَاۡكُلُوۡنَ التُّرَاثَ اَكۡلًا لَّـمًّا ۙ‏
١٩
sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),
Penjelasan Ayat ke-19
وَّتُحِبُّوۡنَ الۡمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ‏
٢٠
dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
Penjelasan Ayat ke-20
كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الۡاَرۡضُ دَكًّا دَكًّا
٢١
Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan),
Penjelasan Ayat ke-21
وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
٢٢
dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,
Penjelasan Ayat ke-22
وَجِاىْٓءَ يَوۡمَٮِٕذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ‌ يَوۡمَٮِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ وَاَنّٰى لَـهُ الذِّكۡرٰىؕ
٢٣
dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
Penjelasan Ayat ke-23
يَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِىۡ قَدَّمۡتُ لِحَـيَاتِى‌ۚ
٢٤
Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.”
Penjelasan Ayat ke-24
فَيَوۡمَٮِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ
٢٥
Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil),
Penjelasan Ayat ke-25
وَّلَا يُوۡثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ
٢٦
dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
Penjelasan Ayat ke-26
يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَٮِٕنَّةُ
٢٧
Wahai jiwa yang tenang!
Penjelasan Ayat ke-27
ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً‌
٢٨
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.
Penjelasan Ayat ke-28
فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۙ
٢٩
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
Penjelasan Ayat ke-29
وَادۡخُلِىۡ جَنَّتِى
٣٠
dan masuklah ke dalam surga-Ku.
Penjelasan Ayat ke-30
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