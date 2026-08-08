89. QS. Al-Fajr
(Fajar)
Makkiyyah - 30 Ayat
وَالۡفَجۡرِۙ
١
Demi fajar,
Penjelasan Ayat ke-1
وَلَيَالٍ عَشۡرٍۙ
٢
demi malam yang sepuluh
Penjelasan Ayat ke-2
وَّالشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِۙ
٣
demi yang genap dan yang ganjil,
Penjelasan Ayat ke-3
وَالَّيۡلِ اِذَا يَسۡرِۚ
٤
demi malam apabila berlalu.
Penjelasan Ayat ke-4
هَلۡ فِىۡ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىۡ حِجۡرٍؕ
٥
Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?
Penjelasan Ayat ke-5
اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
٦
Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?
Penjelasan Ayat ke-6
اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ
٧
(yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
Penjelasan Ayat ke-7
الَّتِىۡ لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى الۡبِلَادِ
٨
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain,
Penjelasan Ayat ke-8
وَثَمُوۡدَ الَّذِيۡنَ جَابُوا الصَّخۡرَ بِالۡوَادِ
٩
dan (terhadap) kaum ¤amud yang memotong batu-batu besar di lembah,
Penjelasan Ayat ke-9
وَفِرۡعَوۡنَ ذِى الۡاَوۡتَادِ
١٠
dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar),
Penjelasan Ayat ke-10
الَّذِيۡنَ طَغَوۡا فِى الۡبِلَادِ
١١
yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
Penjelasan Ayat ke-11
فَاَكۡثَرُوۡا فِيۡهَا الۡفَسَادَ
١٢
lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,
Penjelasan Ayat ke-12
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
١٣
karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka,
Penjelasan Ayat ke-13
اِنَّ رَبَّكَ لَبِالۡمِرۡصَادِؕ
١٤
sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
Penjelasan Ayat ke-14
فَاَمَّا الۡاِنۡسَانُ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ رَبُّهٗ فَاَكۡرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَكۡرَمَنِؕ
١٥
Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”
Penjelasan Ayat ke-15
وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابۡتَلٰٮهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهٗ فَيَقُوۡلُ رَبِّىۡۤ اَهَانَنِۚ
١٦
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”
Penjelasan Ayat ke-16
كَلَّا بَلۡ لَّا تُكۡرِمُوۡنَ الۡيَتِيۡمَۙ
١٧
Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,
Penjelasan Ayat ke-17
وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِۙ
١٨
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
Penjelasan Ayat ke-18
وَتَاۡكُلُوۡنَ التُّرَاثَ اَكۡلًا لَّـمًّا ۙ
١٩
sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),
Penjelasan Ayat ke-19
وَّتُحِبُّوۡنَ الۡمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ
٢٠
dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
Penjelasan Ayat ke-20
كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الۡاَرۡضُ دَكًّا دَكًّا
٢١
Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan),
Penjelasan Ayat ke-21
وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
٢٢
dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,
Penjelasan Ayat ke-22
وَجِاىْٓءَ يَوۡمَٮِٕذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوۡمَٮِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ وَاَنّٰى لَـهُ الذِّكۡرٰىؕ
٢٣
dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
Penjelasan Ayat ke-23
يَقُوۡلُ يٰلَيۡتَنِىۡ قَدَّمۡتُ لِحَـيَاتِىۚ
٢٤
Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.”
Penjelasan Ayat ke-24
فَيَوۡمَٮِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ
٢٥
Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil),
Penjelasan Ayat ke-25
وَّلَا يُوۡثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ
٢٦
dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
Penjelasan Ayat ke-26
يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَٮِٕنَّةُ
٢٧
Wahai jiwa yang tenang!
Penjelasan Ayat ke-27
ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً
٢٨
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.
Penjelasan Ayat ke-28
فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۙ
٢٩
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,
Penjelasan Ayat ke-29
وَادۡخُلِىۡ جَنَّتِى
٣٠
dan masuklah ke dalam surga-Ku.
Penjelasan Ayat ke-30
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