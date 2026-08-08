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92. QS. Al-Lail

(Malam)
Makkiyyah - 21 Ayat
وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰىۙ
١
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
Penjelasan Ayat ke-1
وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰىۙ‏
٢
demi siang apabila terang benderang,
Penjelasan Ayat ke-2
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰٓىۙ
٣
demi penciptaan laki-laki dan perempuan,
Penjelasan Ayat ke-3
اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰىؕ
٤
sungguh, usahamu memang beraneka macam.
Penjelasan Ayat ke-4
فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰىۙ‏
٥
Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
Penjelasan Ayat ke-5
وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰىۙ‏
٦
dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga),
Penjelasan Ayat ke-6
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰىؕ
٧
maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan),
Penjelasan Ayat ke-7
وَاَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰىۙ
٨
dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah),
Penjelasan Ayat ke-8
وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰىۙ
٩
serta mendustakan (pahala) yang terbaik,
Penjelasan Ayat ke-9
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰىؕ
١٠
maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan),
Penjelasan Ayat ke-10
وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰىؕ
١١
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
Penjelasan Ayat ke-11
اِنَّ عَلَيۡنَا لَـلۡهُدٰى
١٢
Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk,
Penjelasan Ayat ke-12
وَاِنَّ لَـنَا لَـلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى‏
١٣
dan sesungguhnya milik Kamilah akhirat dan dunia itu.
Penjelasan Ayat ke-13
فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى‌ۚ
١٤
Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala,
Penjelasan Ayat ke-14
لَا يَصۡلٰٮهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَىۙ
١٥
yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka,
Penjelasan Ayat ke-15
الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ
١٦
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
Penjelasan Ayat ke-16
وَسَيُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَىۙ
١٧
Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa,
Penjelasan Ayat ke-17
الَّذِىۡ يُؤۡتِىۡ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى‌ۚ
١٨
yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya),
Penjelasan Ayat ke-18
وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰٓىۙ
١٩
dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya,
Penjelasan Ayat ke-19
اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰى‌ۚ
٢٠
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Mahatinggi.
Penjelasan Ayat ke-20
وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى
٢١
Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna).
Penjelasan Ayat ke-21
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