94. QS. Al-Insyirah
(Melapangkan)
Makkiyyah - 8 Ayat
اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَـكَ صَدۡرَكَۙ
١
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?
Penjelasan Ayat ke-1
وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَۙ
٢
dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,
Penjelasan Ayat ke-2
الَّذِىۡۤ اَنۡقَضَ ظَهۡرَكَۙ
٣
yang memberatkan punggungmu,
Penjelasan Ayat ke-3
وَرَفَعۡنَا لَـكَ ذِكۡرَكَؕ
٤
dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.
Penjelasan Ayat ke-4
فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا
٥
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
Penjelasan Ayat ke-5
اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ
٦
sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
Penjelasan Ayat ke-6
فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡۙ
٧
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),
Penjelasan Ayat ke-7
وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ
٨
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
Penjelasan Ayat ke-8
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