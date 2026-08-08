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95. QS. At-Tin

(Buah Tin)
Makkiyyah - 8 Ayat
وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِۙ‏
١
Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
Penjelasan Ayat ke-1
وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَۙ
٢
demi gunung Sinai,
Penjelasan Ayat ke-2
وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِۙ
٣
dan demi negeri (Mekah) yang aman ini.
Penjelasan Ayat ke-3
لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ
٤
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
Penjelasan Ayat ke-4
ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سَافِلِيۡنَۙ
٥
kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
Penjelasan Ayat ke-5
اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍؕ
٦
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Penjelasan Ayat ke-6
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ‏
٧
Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu?
Penjelasan Ayat ke-7
اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ
٨
Bukankah Allah hakim yang paling adil?
Penjelasan Ayat ke-8
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