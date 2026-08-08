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96. QS. Al-'Alaq

(Segumpal Darah)
Makkiyyah - 19 Ayat
اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَ‌ۚ
١
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
Penjelasan Ayat ke-1
خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ‌ۚ‏
٢
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Penjelasan Ayat ke-2
اِقۡرَاۡ وَرَبُّكَ الۡاَكۡرَمُۙ
٣
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia,
Penjelasan Ayat ke-3
الَّذِىۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِۙ
٤
Yang mengajar (manusia) dengan pena.
Penjelasan Ayat ke-4
عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡؕ
٥
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Penjelasan Ayat ke-5
كَلَّاۤ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَيَطۡغٰٓىۙ‏
٦
Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas,
Penjelasan Ayat ke-6
اَنۡ رَّاٰهُ اسۡتَغۡنٰىؕ
٧
apabila melihat dirinya serba cukup.
Penjelasan Ayat ke-7
اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجۡعٰىؕ‏
٨
Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu).
Penjelasan Ayat ke-8
اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يَنۡهٰىؕ
٩
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
Penjelasan Ayat ke-9
عَبۡدًا اِذَا صَلّٰىؕ‏
١٠
seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat
Penjelasan Ayat ke-10
اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَانَ عَلَى الۡهُدٰٓىۙ
١١
bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang shalat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk),
Penjelasan Ayat ke-11
اَوۡ اَمَرَ بِالتَّقۡوٰىۙ‏
١٢
atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
Penjelasan Ayat ke-12
اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰىؕ
١٣
Bagaimana pendapatmu jika dia (yang melarang) itu mendustakan dan berpaling?
Penjelasan Ayat ke-13
اَلَمۡ يَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰىؕ
١٤
Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?
Penjelasan Ayat ke-14
كَلَّا لَٮِٕنۡ لَّمۡ يَنۡتَهِ ۙ لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِۙ
١٥
Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (ke dalam neraka),
Penjelasan Ayat ke-15
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ‌
١٦
(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
Penjelasan Ayat ke-16
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهٗ
١٧
Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),
Penjelasan Ayat ke-17
سَنَدۡعُ الزَّبَانِيَةَ
١٨
Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa),
Penjelasan Ayat ke-18
كَلَّا ؕ لَا تُطِعۡهُ وَاسۡجُدۡ وَاقۡتَرِبْ۩
١٩
sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).
Penjelasan Ayat ke-19
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