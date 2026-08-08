97. QS. Al-Qadr
(Kemuliaan)
Makkiyyah - 5 Ayat
اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ
١
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar.
Penjelasan Ayat ke-1
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِؕ
٢
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Penjelasan Ayat ke-2
لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۙ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍؕ
٣
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.
Penjelasan Ayat ke-3
تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓٮِٕكَةُ وَالرُّوۡحُ فِيۡهَا بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡۚ مِّنۡ كُلِّ اَمۡرٍ
٤
Pada malam itu turun para malaikat dan Rµh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
Penjelasan Ayat ke-4
سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ
٥
Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.
Penjelasan Ayat ke-5
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