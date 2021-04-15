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99. QS. Az-Zalzalah (Kegoncangan)

Madaniyyah - 8 Ayat
1
اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا
Izaa zul zilatil ardu zil zaalaha
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
Keterangan Ayat ke-1
2
وَاَخۡرَجَتِ الۡاَرۡضُ اَثۡقَالَهَا
Wa akh rajatil ardu athqaalaha
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
Keterangan Ayat ke-2
3
وَقَالَ الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا‌
Wa qaalal insaanu ma laha
Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”
Keterangan Ayat ke-3
4
يَوۡمَٮِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا
Yawmaa izin tuhad dithu akhbaaraha
Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
Keterangan Ayat ke-4
5
بِاَنَّ رَبَّكَ اَوۡحٰى لَهَا
Bi-anna rabbaka awhaa laha
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya.
Keterangan Ayat ke-5
6
يَوۡمَٮِٕذٍ يَّصۡدُرُ النَّاسُ اَشۡتَاتًا ۙ لِّيُرَوۡا اَعۡمَالَهُمۡؕ
Yawma iziy yas durun naasu ash tatal liyuraw a'maalahum
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya.
Keterangan Ayat ke-6
7
فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ
Famaiy ya'mal mithqala zarratin khai raiy-yarah
Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,
Keterangan Ayat ke-7
8
وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ
Wa maiy-y'amal mithqala zarratin sharraiy-yarah
dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Keterangan Ayat ke-8
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