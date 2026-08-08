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99. QS. Az-Zalzalah

(Kegoncangan)
Madaniyyah - 8 Ayat
اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا
١
Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
Penjelasan Ayat ke-1
وَاَخۡرَجَتِ الۡاَرۡضُ اَثۡقَالَهَا
٢
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
Penjelasan Ayat ke-2
وَقَالَ الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا‌
٣
Dan manusia bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?”
Penjelasan Ayat ke-3
يَوۡمَٮِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا
٤
Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya,
Penjelasan Ayat ke-4
بِاَنَّ رَبَّكَ اَوۡحٰى لَهَا
٥
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya.
Penjelasan Ayat ke-5
يَوۡمَٮِٕذٍ يَّصۡدُرُ النَّاسُ اَشۡتَاتًا ۙ لِّيُرَوۡا اَعۡمَالَهُمۡؕ
٦
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya.
Penjelasan Ayat ke-6
فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ
٧
Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,
Penjelasan Ayat ke-7
وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ
٨
dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Penjelasan Ayat ke-8
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