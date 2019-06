KITA pasti pernah mendengar ungkapan klasik, “Siapa yang berbuat kebaikan maka akan datang pula kebaikan untuk dirinya”. Ungkapan klasik ini mungkin sedikit banyak bisa menggambarkan kejadian menyenangkan yang baru saja dialami oleh seorang pria Muslim di Inggris asal Kensington, Emdad Hossein Talukder.

Pasalnya, dari sekian banyak rakyat Inggris yang berkontribusi untuk lingkungan dan orang-orang sekitar, Emdad Hossein Talukder berhasil mendapatkan penghargaan langsung dari pemimpin tertinggi monarki Inggris, Ratu Elizabeth II.

Ya, seperti dikutip Aboutislam, Kamis (13/6/2019) seperti dilaporkan oleh East London Advertiser Emdad berhasil masuk dalam daftar orang-orang terhormat Ratu Elizabeth II dalam rangka ulang tahun Ratu Elizabeth, “Birthday Honor List”, karena jasanya selama 20 tahun dalam membina membantu adopsi untuk komunitas Muslim Inggris di Tower Hamlets, London.

Atas pengabdiannya selama puluhan tahun membantu orang-orang di komunitas Muslim di Inggris ini, Emdad diberikan oleh Ratu gelar penghargaan MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Wajar saja Emdad diberi penghargaan begitu tinggi oleh nenek dari Pangeran William dan Pangeran Harry tersebut.

Mengingat selama dua dekade terakhir, Emdad tidak sungkan untuk mendatangi mulai dari gereja, masjid, dan pusat komunitas dan anak-anak. Tak hanya itu, sebagai bagian dari perannya, pria 65 tahun ini itu juga menerjemahkan lusinan dokumen ke dalam bahasa asli Bengali-nya untuk membantu menyebarkan informasi.

“Ke mana pun saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan akses ke komunitas, saya akan menggunakan kesempatan itu,” ujar Emdad.

Kisah awal bagaimana Emdad bisa akhirnya terjun dan berkecimpung dalam dunia pengasuhan dan adopsi ini, ialah ketika dia dan sang istri Mahfuza Rahman, membawa anak asuh ke rumah mereka untuk pertama kalinya pada tahun 1999. Hingga sekarang, pasangan ini telah membantu empat anak orang lainnya.

Kemudian pada tahun 2000, Emdad diketahui mulai bekerja untuk dewan. Di mana ia berusaha mencari solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi, salah satunya kesulitan perihal tidak bolehnya anak-anak mengambil nama ayah angkat mereka.

Kerja keras Emdad tidak sia-sia, sebab akhirnya pada tahun 2005 perjuangannya untuk membantu mendapatkan alat hukum baru yang disebut 'perwalian khusus' atau ‘Special Guardianship’ ini disetujui oleh Dewan Syariah Inggris. 'Perwalian Khusus' yang baru ini memungkinkan keluarga untuk menjaga anak-anak sampai mereka berusia 18 tahun, tetapi mereka tetap menjaga beberapa hubungan dengan orangtua kandung mereka.

Melakukan pekerjaannya, Emdad mengaku begitu senang dapat membantu sekaligus mendidik orang lain. “Saya senang bahwa sepanjang hidup saya, saya bisa mendidik dan memotivasi banyak orang untuk mempertimbangkan soal pengasuhan. Meskipun telah mencapai usia di mana banyak orang akan berpikir tentang pensiun, saya tidak akan pergi. Saya akan terus melakukannya selama saya bisa, " harapnya.

Well, pantas saja ya Emdad mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth II?

