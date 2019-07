Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga cahaya matahari tertutup oleh bulan. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari dan bulan memasuki bayangan bumi.

Setelah dipastikan para peneliti antariksa, gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Juli 2019. Bulan akan sepenuhnya menutupi matahari dengan durasi yang diprediksi lama.

Argentina dan Cile, berkesempatan lebih dulu untuk melihat gerhana matahari total. Sedangkan Indonesia berkesempatan mengamati gerhana matahari cincin pada 26 Desember 2019.

Untuk informasi, peristiwa gerhana matahari total selalu memiliki jalur totalitas, wilayah yang dilintasi berkesempatan melihat gerhana total. Sementara wilayah yang tidak dilalui hanya melihat gerhana parsial.

(Foto: Ist)

Adapun tata cara salat gerhana adalah sebagai berikut:

a. Berniat di dalam hati

b. Takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana salat biasa

c. Membaca doa iftitah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dilanjutkan membaca surat yang panjang (seperti surat Al Baqarah) sambil dijaharkan (dikeraskan suaranya, bukan lirih).

Hal tersebut sesuai dalam hadits yang diriwayatkan Siti Aisyah: “Nabi Saw. menjaharkan (mengeraskan) bacaannya ketika salat gerhana.”(HR. ukhari no. 1065 dan Muslim no. 901);

d. Ruku’ sambil memanjangkannya

e. Bangkit dari ruku’ (i’tidal) sambil mengucapkan “Sami’allahu Liman Hamidah, Rabbana Wa Lakal Hamd”

f. Setelah i’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama g. Ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya h. Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal); i. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali j. Bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya k. Salam. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jemaah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah.