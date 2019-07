Hari Rabu (3/7/2019) menjadi momen istimewa untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebab Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berulang tahun yang ke-66.

Banyak ucapan mengalir untuk beliau, salah satunya dari Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas. Ia menilai, sosok Muslim yang hebat ialah mereka yang bisa mempraktikan Islam dalam kehidupannya. Dan menurutnya, Kiai Said Aqil seperti itu.

(Foto: NU Online)

Robikin mengatakan, kalau Kiai Said Aqil bisa disebut sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebab, dia adalah sosok Muslim yang cerdas dan berilmu, toleran, berbudi luhur dan berakhlakul karimah.

Robikin menjelaskan, keistimewaan sosok Kiai Said Aqil. Menurutnya, Kiai Said merupakan pria yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Fakta ini adalah kebenaran dan itulah mengapa ia jadi panutan banyak orang.

"Selamat ulang tahun, Kiai Said Aqil Siroj, mugi tansah pinaringan sehat, umur panjang lan sedoyo ingkang terkait Kiai diberkahi. Amin," kata Robikin mengucapkan selamat ulang tahun dalam keterangan resmi yang diterima Okezone Rabu siang, (3/7/2019).

Sementara itu, ucapan ulang tahun ini pun menyeruak di media sosial. Bahkan, tagar #AnsorMilad66KyaiSaid menjadi 'trending topic' nomor wahid di Twitter. Di sana, netizen menyampaikan doa terbaik untuk Kiai Said di hari berbahagianya. Salah satu ucapan netizen yang coba dikutip Okezone ialah datang dari akun @adyttt_punk di sana dia menuliskan, "Mabruk Alfa Mabruk. Semoga selalu diberikan keberkahan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya atas ridho Allah SWT #AnsorMilad66KyaiSaid," tulisnya. Kemudian, ada juga ucapan ulang tahun dari @AfifFuadS. Ia menyebut Kiai Said sebagai doktor muda NU yang disegani, sesuai dengan pernyataan Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur. "Dia doktor muda NU yang berfungsi sebagai kamus berjalan dengan disertasi lebih dari 1.000 referensi - kata Gus Dur memerkenalkan Kiai Muda yang baru tiba dari Makkah yang langsung mendapat amanah sebagai Katib Aam PBNU pada Muktamar Cipasung 1994," tulisnya.