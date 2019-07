Puasa sunah dalam Islam ada bermacam-macam. Salah satunya adalah puasa Senin dan Kamis. Ibadah ini ampuh untuk melatih menekan hawa nafsu. Hanya saja, terkadang saat menjalankan puasa sunah banyak godaan dan terasa lebih berat dibandingkan puasa wajib Ramadhan.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” (HR. An Nasai no. 2362 dan Ibnu Majah no. 1739)

(Foto: Wake Up World)

Berikut telah Okezone rangkum dari berbagai sumber mengenai tips agar Anda terbiasa puasa Senin dan Kamis.

1. Baca dan niatkan diri Anda untuk sungguh-sungguh

Semua tergantung niat. Jika niat kita benar-benar berpuasa, apapun godaannya Anda akan tahan sampai waktu berbuka. Sesuatu yang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, pasti tidak akan berjalan dengan baik dan hasilnya pun tidak akan maksimal.

Demikian pula puasa sunah, jika tidak diiringi dengan kesungguhan Anda pun akan merasa sulit menghadapi segala rintangan. Adapun niat berpuasa saat Senin dan Kamis.

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً للهِ تَعَالَى

Artinya :

Saya niat puasa hari Senin, sunah karena Allah ta’ala.

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سُنَّةً للهِ تَعَالَى

Artinya : Saya niat puasa hari Kamis, sunah karena Allah ta’ala.

2. Mengajak orang-orang terdekat

Menjalani puasa Senin-Kamis akan terasa lebih berat dibandingkan puasa Ramadhan. Hal ini karena tidak semua muslim melakukan ibadah puasa sunah seperti ini.

Mengajak orang terdekat seperti keluarga, saudara, atau teman untuk ikut berpuasa sunah bisa membuatmu lebih kuat. Selain itu Anda juga mendapatkan pahala karena telah mengajak orang lain berbuat kebaikan.

3. Sahur

Makan sahur merupakan salah satu sunnah puasa yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan keberkahan. Jangan lewatkan sahur jika anda memiliki aktivitas yang bertumpuk dan beragam. Bersahurlah agar tubuh Anda tidak lemas seharian. Siapkan menu sahur bergizi yang mengandung karbohidrat kompleks dan protein tinggi.

4. Minumlah air putih 2-4-2 Tidak sedikit orang bilang bahwa hal yang paling susah ditahan saat berpuasa adalah rasa haus dan dehidrasi. Untuk mengantisipasi hal ini, Anda bisa mencoba minum air putih 8 gelas sehari. Agar tidak merasa kembung, minumlah dengan pola 242. Yaitu konsumsi air putih 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat akan tidur malam, dan 2 gelas lagi saat sahur. 5. Pikirkan manfaat dari puasa Saat seseorang mengetahui manfaat dan hasil yang didapat dari sesuatu yang ia lakukan, maka ia akan melakukan hal tersebut dengan semangat dan tak mudah menyerah. Demikian pula jika Anda mengetahui rahasia dan keutamaan yang didapatkan jika berpuasa sunah. Anda pasti akan antusias dalam menjalankannya dan tidak mudah berhenti meski harus melawan lapar dan dahaga, serta hawa nafsu yang dapat membatalkan puasa. Selain itu pikirkan saja bahwa puasa juga bisa menghemat pengeluaran Anda!