SAID Aqil Siroj resmi terpilih sebagai Wakil Presiden Organisasi Lintas Agama Seluruh Dunia atau Religion for Peace untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Dirinya terpilih karena dianggap sukses memimpin salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, yaitu Nahdatul Ulama (NU).

Deputy Secretary General Religion for Peace Rev, Kyoichi Sugino mengatakan Said Aqil dipilih dalam sidang ke-10 Religion for Peace. Sidang itu dihadiri oleh pemuka agama dari 125 negera. “Para tokoh agama tersebut berasal dari 125 negara yang berjumlah 900 orang,” ujarnya saat menyambangi Said Aqil di Jakarta.

Kyoichi menambahkan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mendapatkan kedudukan yang sama. “Dua organisasi ini (NU dan Muhammadiyah, red.) memberi contoh konkret model beragama yang membawa damai dalam kehidupan demokrasi Indonesia, dan itu Pancasila, bukan lagi diskusi, tapi mereka sudah melakukannya,” ucapnya seperti dilansir dari laman NU, Selasa (10/9/2019).

Para pemimpin agama dunia berharap Said Aqil dan Haedar menyebarkan ide-idenya ke negara lain agar model keberagamaan umat di Indonesia juga dirasakan di seluruh dunia.

Sementara itu perlu diketahui bahwa Religion for Peace adalah pengganti dari organisasi World Conference on Religion and Peace (WCRP). Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengemban amanah sebagai presiden organisasi ini. Tokoh lain yang tergabung di WCRP saat itu adalah Gedong Bagus Oka dan Ahmad Syafi’i Ma’arif. Pada masa itu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi juga aktif di organisasi agama tersebut.