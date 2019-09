Setiap masjid selalu dibersihkan dan dihias agar tampak indah dan bersih sehingga membuat jamaahnya nyaman beribadah. Rupanya terdapat berbagai masjid berkubah emas yang indah tersebar di muka bumi.

Masjid berkubah emas yang indah tak hanya ada di Indonesia saja. Di sejumlah negara lain juga terdapat masjid berkubah emas. Mari kita lihat berbagai masjid berkubah emas di dunia yang membuatmu takjub!

1. Masjid Sultan Singapura

Pada 1928 Singapura merenovasi sebuah masjid yang terletak di Kampong Glam, Singapura. Salah satu bentuk renovasinya yakni mengganti kubah lama Masjid Sultan Singapura. Kubah ini dibuat dari bahan emas agar tampak semakin indah dan berkilau.

Masjid Sultan Singapura ini merupakan salah satu national heritage Singapura. Banyak traveler dari berbagai negara, termasuk Indonesia mengunjungi masjid ini untuk beribadah atau sekedar selfie.

2. Masjid Jame’ Asr

Masjid Jame’ Asr berada di Bandar Seri Begawan, Brunei. Masjid ini menjadi bagian dari komplek Istana Sultan Bolkiah. Masjid yang indah dan berkubah emas ini didirikan pada pertengahan tahun 1980.

Masjid ini disebut memiliki 29 kubah yang terbuat dari emas 24 karat. Banyak traveler yang mengunjungi masjid ini untuk berselfie di depannya karena terpana dengan keindahannya.

3. Masjid Dian Al Mahri

Masjid Dian Al Mahri terletak di Meruyung, Kelurahan Limo, Depok, Jawa Barat. Masjid yang terkenal dengan kubah emasnya ini dibangun pada tahun 1999. Masjid ini merupakan milik almarhum Ibu Haji Dian Djurian Maimun Al-Rasyid, seorang pengusaha dari Serang, Banten.

Bentuk kubah masjid ini mengacu pada gaya masjid di Iran dan India. Kubahnya ini dibalut dengan emas 24 karat.

4. Masjid Sunehri

Masjid Sunehri terletak di Lahore Pakistan. Masjid ini memiliki tiga kubah emas yang bentuknya unik. Masjid ini didirikan oleh Nawab Syed Bhikari Khan, anak Wakil Gubernur Lahore pada tahun 1753 M.

Masjid ini dibangun pada zaman kekuasaan dinasti Mughal. Masjid ini termasuk salah satu warisan Pakistan yang dilestarikan keberadaannya.

5. Masjid Qubbah As Sakhrah

Masjid Qubbah As Sakhrah lebih dikenal di dunia sebagai Dome of The Rock di Palestina. Masjid yang sangat indah arsitekturnya ini dibangun sekitar tahun 690 M oleh Abdul Malik bin Marwan.

Abdul Malik bin Marwan adalah salah satu penguasa pada masa dinasti Umayah. Pembangunan Dome of The Rock ini lalu diikuti dengan pembangunan Masjid Al Aqsa yang selesai pada tahun 710 M. Banyak sekali traveler dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong datang ke masjid ini untuk selfie. Mereka sangat menyukai arsitektur kubah emas yang megah dan berkilau ini.