5 Tempat Wajib Dikunjungi di Madinah, Jamaah Haji dan Umrah Jangan Melewatkannya

Ilustrasi tempat yang wajib dikunjungi jamaah haji dan umrah di Kota Madinah. (Foto: MCH/Okezone)

INILAH lima tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Tanah Suci Kota Madinah, Arab Saudi. Para jamaah haji dan umrah pun diimbau jangan sampai melewatkannya.

Banyak disebutkan bahwa saat melewati gerbang Kota Madinah akan merasakan perjalanan yang memikat ke tempat-tempat sarat keberkahan serta keindahan.

Ada masjid-masjid bersejarah hingga pusat-pusat budaya Arab. Di setiap sudut Kota Madinah pun menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @adeirmasuriyanti, inilah lima tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Kota Madinah:

1. Masjid Nabawi

Pertama ada Masjid Nabawi. Dikelilingi megahnya arsitektur Islam, masjid ini adalah tempat suci yang biasa dikunjungi para jamaah haji dan umrah saat berada di Kota Madinah.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda tentang Masjid Nabawi, "Sholat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama 1.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

2. Raudhah

Tempat kedua ada Raudhah. Raudhah masih berada di area Masjid Nabawi dan menjadi tempat sakral yang tidak bisa dilewatkan jamaah haji atau umrah.

Hal itu sebagaimana dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga." (HR Bukhari dan Muslim)