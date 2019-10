View this post on Instagram

Ad. We’ve been traveling for many years, telling about history and culture of different countries, customs and traditions, communicating with locals. Now I want to tell you about Saudi Arabia, a county which is opening to tourists from across the world for the first time. I am in one of the most ancient Nabatian cities Hegra or Mada'in Saleh, in the north-west of Saudi Arabia. Just imagine, it was a center of the overland caravan route, there were many buildings carved in the rocks. In 106 AD the Hedjaz region was integrated into the Roman province of Arabia. Now more than 111 rock-cut tombs were found here. We met a sunset and I didn’t miss an opportunity to dance here like something inside me had remembered that time. @visitsaudi Много лет мы путешествуем, рассказывая историю и культуру разных стран, уважая обычаи и традиции, общаясь с местными жителями. Сегодня я хочу начать рассказ о Саудовской Аравии, стране, которая впервые открывает свои двери туристам со всего мира. Я нахожусь в одном из древних набатейских городов Хегра или Мадаин-Салих, на северо-западе Саудовской Аравии. Только представьте, когда-то он был центром караванной торговли, здесь было множество зданий, высеченных в скалах. В 106 году н. э. Набатейское царство было присоединено к Римской империи и вошло в состав провинции Аравия. Сейчас тут нашли более 111 скальных захоронений (I век до н. э. — I век н. э). Мы встретили закат, и я конечно-же не упустила возможности станцевать, словно что-то внутри меня вспомнило те времена. #welcometoarabia Dress by @araida_official Jewelry @queensbee_official

A post shared by Nataly Osmann (@natalyosmann) on Sep 30, 2019 at 9:12am PDT