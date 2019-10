Beribadah pada Allah SWT bisa dilakukan di mana saja. Contohnya seperti yang dilakukan pria satu ini, dia membaca Alquran di dalam mobilnya saat lampu merah.

Memilih membaca Alquran dibandingkan main smartphone merupakan kebiasaan yang sudah sulit kita temukan sekarang ini.

Time tengah jalan jammed, orang semua busy main phone. But, look at that pakcik,he is reading Quran. Salute! pic.twitter.com/vqrhgSYc66 — ænwarhery (@anwarhery_) October 9, 2019

Dalam sebuah video yang tengah viral, diperlihatkan aksi seorang pria muslim yang satu ini. Dia terlihat membuka Alquran di tengah kemacetan lampu merah, sementara itu si perekam menunjukan kita sisi lain yaitu pengendara mobil lainnya yang malah sibuk dengan ponselnya.

Video ini dibagikan akun Twitter @anwarhery_ dan sampai sekarang penontonnya terus bertambah. Berdasar pantauan Okezone, sampai berita ini dibuat sudah ada 151 ribu netizen yang menyaksikan aksi luar biasa tersebut.

Reaksi netizen pun luar biasa, ada 15,4 ribu yang menyukai dan sebanyak 10,4 ribu netizen membagikan ulang unggahan ini.

Mengacu pada caption yang dibubuhkan @anwarhery_, dia menjelaskan kalau kejadian itu benar terjadi di saat lampu merah. Jika dilihat dari kosa kata yang digunakan, sepertinya peristiwa ini terjadi di Malaysia.

"Time tengah jalan jammed, orang semua bussy main phone. But, look at that pakcik, he is reading Quran. Salute!" kata Anwar di caption videonya.

Di cuitan berikutnya, Anwar menjelaskan apa maksud dia membagikan video tersebut. Dia menuturkan, tindakan itu dia lakukan sebagai upaya dirinya merenung. Tidak ada maksud membandingkan ibadah orang lain. "Before tweet rangers datang, meh aku pesan sikit. Aku tweet this video just for renungan, bukan untuk compare. Main phone bagus. Just for relax time stress atas jalan. Just aku harapkan, jadikan that pakcik sebagai contoh," sambungnya. Sementara itu, netizen sibuk menyalahkan si perekam video. Bagi netizen, apa yang dilakukan si perekam kurang etis dan siapa tahu mereka yang pegang ponsel sedang baca aplikasi Alquran di ponsel. "Yang megang phone tu pun sedang baca Alquran di aplikasi," kata @roseblackpnkhih. "Orang lain baca Alquran dalam ponsel," tegas @afif_yoo. "Tak usahlah nak salute sangatlah, awak itu pun main ponsel juga," komentar @hzrt_. "Husnuzon. Mana tahu tengah baca Alquran guna phone kan," ungkap @n0r4pu21.