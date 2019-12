Gus Dur merupakan kiai yang sangat lucu. Ia memiliki selera humor yang sangat tinggi.

Suatu ketika Gus Dur berkisah mengenai seorang wisatawan manca negara. Seorang wisatawan asal Amerika datang ke Yogyakarta dan ingin melihat-lihat beberapa tempat wisata.

Turis Amerika yang berada di kota Gudeg mengunjungi lokasi wisata satu persatu. Kali ini ia ingin ke kebun binatang Gembira Loka.

Seperti dilansir Gusdur.net, usai bertanya di mana letak kebun binatang itu kepada petugas hotel tempatnya menginap, akhirnya ia memutuskan untuk mengunjunginya dengan naik becak.

Semua jenis angkutan sudah pernah ia coba, kecuali becak. Makanya kali ini ia ingin naik becak.

Sambil membawa ransel kecilnya turis bule ini segera memanggil tukang becak yang mangkal di depan hotelnya.

"How much to Gembira Loka?" tanya sang turis.

(Berapa biaya untuk ke Gembira Loka)

Sambil menerkam lima jari tangannya, si tukang becak menjawab, "Five thousand kombak-kambek, Mister."