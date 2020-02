View this post on Instagram

BIASAKAN BACA CAPTION💋!!!!! Heiii gesss sedikit cerita nih Buat tmn2 yang udah lama ngikutin IG gue mungkin inget gue pernah update “nanti aku kesini sama dia (kalo gak salah) dan pada saat itu gue lagi jomblo banget terngenessss ngeness haha,, tapi alhamdullilah Allah swt kabulin doa skrg gue balik lagi kesini sama mantan pacar alias (suami) yeaaaayyy alhamdullilah bersyukur banget kesini ttp bisa sama emak bapa, dan di tambah suami 😍😘 semoga kita mendapat berkahnya Amiiiinnnnnnn . . .btw moonmaap sebelum ada yang komen “ibadah cukup allah yang tau,gak usah di pamerin” Nahhh gue jelasin dulu, disini bukan gue ria yeee tapi cuma berbagi kebahagiaan sama kalian polower polower yang berbahagia lopyuuuu