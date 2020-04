HIKMAH kehidupan dimaknai sebagai sebuah pesan dari Allah SWT untuk berbuat lebih baik. Begitulah yang hijaber Dewi Sandra rasakan setelah berhijrah.

Melalui sebuah postingan Instagram pribadinya @dewisandra, mantan istri almarhum Glenn Fredly ini menuliskan beberapa momen dalam hidupnya yang kini disadarinya sebagai cara dari Allah SWT untuk mengingatkannya.

"Pesan. Hmmm... terlalu sering ku bersikap arogan dan sok tau dan jujur aja, aku ini hamba yang kelewatan batas, tapi Allah Yang Maha Baik selalu menghadiahkanku sebuah pesan...,"tulis perempuan bernama panjang Dewi Sandra Killick ini.

Peristiwa pertama yang mengandung pesan dari Allah SWT, menurutnya adalah kematian sang ibunda. Rasa sedih kehilangan orang yang dicintainya ternyata membuat hati Dewi yang blasteran Indonesia-Inggris ini terluka.

"Ku ingat betapa marahnya kepada Rabbku ketika ibuku meninggal. Meninggal-nya sosok yang paling berpengaruh dalam setiap hati manusia maka dampaknya besar pula... this one leaves a hole in the heart like no other... Pesanku menunggu.. pesanku berbunyi..."Tak ada yang abadi dan kematian itu pasti." QS An’Nur 42 "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk),"ulas Dewi.

Setelah rasa kehilangan, Dewi masuk fase menemukan romansa percintaan. Lagi-lagi sebuah pesan yang ia tangkap dari dua kali kegagalan pernikahannya dengan aktor Surya Saputra dan musisi Glenn Fredly.

"Ku ingat betapa kecewanya kepada Allah ketika ku gagal dalam cinta. Lagi-lagi pelajaran bahwa manusia itu lemah dan tak bisa diandalkan, apalagi ketika nafsu dan emosi liarnya berharap bahwa hati bisa terpenuhi dengan cinta manusia. Oh manusia memang bodoh. Kami ini tidak punya kapasitas untuk mengisi segumpal daging yang daya rasanya seluas semesta. Sekarang ku paham pesan untukku, "Jangan pernah berharap pada manusia, karena manusia lemah dan terbatas," tulis Dewi Sandra.

Depresi sempat datang melanda. Ironisnya, meski gagal dalam urusan rumah tangga, kariernya sebagai penyanyi, presenter, pesinetron terus meroket. Dewi pun berhasil menangkap pesan baru untuk dilaksanakan sebagai pembaharu hidupnya. Ia menikah dengan Agus Rahman pada 2011 dan memutuskan untuk berhijrah. Dewi memakai hijab, belajar Alquran, setiap hari mengkaji ilmu agama serta menghafal kalam-Nya. "Kuingat dgn jernih ketika ku menantangNya. Ego lagi tinggi-tingginya, perhiasan-perhiasan dunia dalam gengaman... lalu kubertanya kenapa tak ada rasa bahagia? Pesan terberat datang pada hari itu... "Jika engkau ingin bahagia maka lepaskan dunia." QS Al-An’am : 32. Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau,"sambungnya. Kala pandemi virus Corona mewabah di Indonesia, Dewi ternyata juga menangkap sebuah pesan dari Allah SWT kepada seluruh umat manusia, yakni jangan mengeluh dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah SWT. "Bukankah dunia sedang berjuang melawan virus si 1 ini? Tarik nafas... jangan mengeluh... karena pesanNya telah datang via pertanyaan. "Jika hari-hari ini belum mau kembali ke Allah lalu, mau diuji seperti apa lagi?" ujar Dewi Sandra mengakhiri.