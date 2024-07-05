Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

7 Fakta Tobatnya Ki Joko Bodo, Rajin Tadarus Alquran hingga Sholat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:05 WIB
7 Fakta Tobatnya Ki Joko Bodo, Rajin Tadarus Alquran hingga Sholat
Ilustrasi fakta-fakta menarik tobatnya Ki Joko Bodo. (Foto: Silet/RCTI)
A
A
A

TERUNGKAP fakta-fakta menarik di balik kisah tobatnya Ki Joko Bodo, paranormal terkenal di Indonesia. Ia mendapat kembali hidayah Islam melalui momen tidak terduga.

Langsung saja, berikut ini deretan fakta menakjubkan dari perjalanan tobat Ki Joko Bodo dari dunia ilmu hitam, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Membuat publik terkejut 

Ki Joko Bodo diketahui telah meninggal dunia pada Selasa 22 November 2022. Berpulangnya pria dengan nama lengkap Agus Yulianto ini membuat publik terkejut. Pasalnya, ia sudah jarang tampil di layar kaca.

Semasa hidup, Ki Joko Bodo dikenal sebagai seorang paranormal dalam dunia hiburan Tanah Air. Sosoknya begitu fenomenal di jagat maya melalui karakter rambut panjangnya. Berdasarkan informasi, ia memutuskan hijrah untuk memperdalam ilmu agama Islam. 

Ki Joko Bodo. (Foto: Silet/RCTI)

2. Tobat setelah umrah

Ternyata keputusan tobat itu diambil Ki Joko Bodo setelah menjalankan ibadah umrah, tepatnya ketika momen melihat bangunan suci Kakbah hingga menangis. 

3. Rajin tadarus dan sholat

Seusai memutuskan tobat, Ki Joko Bodo mengungkapkan mulai membiasakan diri menjalankan kewajiban sebagai Muslim, di antaranya tadarus atau membaca kitab suci Alquran.

"Aku mulai seringin baca Alquran ya, meski bacaannya belum lancar, tapi aku lakuin setiap hari. Semoga akan makin baik," katanya kala itu.

Dia juga mulai menyadari kalau sholat menjadi tiang agama Islam, maka itu tidak mau meninggalkannya lagi. Sholat lima waktu pun menjadi rutinitas wajib Ki Joko Bodo. 

Halaman:
1 2
