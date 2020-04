ARTIS cantik seperti Chelsea Islan, Pevita Pearce, dan Cinta Laura mungkin jarang sekali mengenakan hijab. Ya, mungkin di momen-momen tertentu saja mereka mengenakan tudung kepala.

Meski jarang, ternyata tiga artis cantik ini pernah terlihat mengenakan hijab dan tampilannya langsung berbeda sekali. Bukan hanya dari pakaian, tapi juga riasan wajahnya. Namun, kecantikan mereka tak pernah luntur.

So, penasaran dengan tampilan Chelsea Islan, Pevita Pierce, dan Cinta Laura saat mengenakan hijab? Berikut ulasannya khusus untuk Okezoners:

Chelsea Islan

Aktris berusia 24 tahun ini belum lama membagikan foto berhijab di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, dia menyertakan kalimat "Selamat Ramadhan" untuk para pengikutnya di media sosial. Dia juga meminta maaf lahir dan batin kepada seluruh teman dan fans-nya.

"Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-temanku yang menjalankan. Semangat ya puasanya! Teruslah berkarya dan jaga kesehatan, mohon maaf lahir dan batin 🙏🏻✨," tulisnya di Instagram.

Untuk tampilannya, Chelsea Islan sangat terlihat manis dengan abaya baby pink dengan aksen bordir di bagian dada dan lengan kanan dan kirinya, Hijab putih dengan detil pleated di seluruh bagian hijab membuat tampilannya berbeda sekali. Wajahnya flawless banget.

Pevita Pearce





Aktris yang satu ini pun ternyata pernah membagikan foto tengah mengenakan hijab. Ini merupakan salah satu scene film yang sempat ia mainkan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Di sini Pevita terlihat seperti gadis desa nan lugu, ya.

Dalam unggahan yang dibagikan pada 24 Mei 2018 itu, Pevita Pearce menuliskan kalimat penyemangat buat pengikutnya yang tengah menjalani ibadah puasa Ramadhan.

"Enggak kerasa sudah 8 hari puasa. How was it so far? I would like to hear your story ✨," katanya.

Cinta Laura





Aktris yang juga pegiat hidup sehat ini pun pernah terlihat mengenakan hijab di media sosial. Cinta Laura mengenakan hijab untuk pemotretan salah satu brand produk kecantikan.

Di foto itu, Cinta Laura terlihat sangat berbeda dengan hijab merah dan senyum merekah. Matanya sangat berbinar sekali menghadap ke arah atas. Untuk pakaiannya, ia memilih mengenakan abaya emas-coklat yang sangat elegan. Ternyata Cinta Laura mengenakan hijab seperti ini tetap memancarkan kecantikannya, ya.