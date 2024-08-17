Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Dukung Paskibraka Muslimah Pakai Jilbab, Dhini Aminarti: Kalian Cantik dengan Hijab

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:04 WIB
Dukung Paskibraka Muslimah Pakai Jilbab, Dhini Aminarti: Kalian Cantik dengan Hijab
Ilustrasi artis Dhini Aminarti mendukung Paskibraka Muslimah memakai jilbab. (Foto: Instagram @dhiniaminarti)
ARTIS cantik Dhini Aminarti memberi dukungan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Muslimah untuk memakai jilbab atau hijab. Dia pun mengenang perjalanan hijrahnya saat mantap menutup aurat dahulu. 

Diketahui bahwa beberapa waktu lalu ada aturan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai anggota Paskibraka Muslimah harus melepas jilbab. Hal ini langsung menuai kontroversi hingga penolakan dari publik Tanah Air, termasuk ulama.

Artis Dhini Aminarti pun ikut angkat bicara mengenai peristiwa tersebut. Dia membagikan potret Paskibraka Muslimah mengenakan jilbab sambil menuliskan pesan dukungan kepada mereka.

"Adik-adikku sayang, kalian cantik dengan hijab kalian," tulis Dhini Aminarti dalam keterangan unggahan di akun Instagram-nya @dhiniaminarti, Sabtu (17/8/2024). 

Paskibraka Muslimah berjilbab. (Foto: Instagram @dhiniaminarti)

Lalu ia mengenang kembali perjalanan hijrahnya saat pertama kali memutuskan berhijab menutup aurat.

Selain tentunya kebaikan yang akan didapat, Dhini merasakan betul cobaan yang juga harus dihadapi.

Istri dari aktor tampan Dimas Seto ini pun bersyukur karena bisa terus memakai hijab ditengah terpaan cobaan yang menghadang.

"Sedikit cerita perjalanan aku berhijab, aku emang baru berhijab. Tapi di saat aku memutuskan berhijab, aku tau risiko dan kebaikan yang InsyaaAllah aku dapet. Cobaan, ujian, beberapa kali kerjaan masuk tapi hijab harus dilepas. Alhamdulillah, Allah jaga niat aku, untuk terus jaga hijab ini," ungkapnya. 

Telusuri berita muslim lainnya
