7 Fakta Menarik Atlet Lari Sifan Hassan Pakai Hijab di Penutupan Olimpiade 2024, Lawan Larangan untuk Muslimah

VIRAL Muslimah atlet lari maraton Sifan Hassan asal Belanda berani menggunakan hijab ketika penyerahan medali emasnya di acara penutupan Olimpiade 2024 Paris. Dia pun mendapat banyak pujian dari publik dunia atas aksi itu.

Di balik momen viral Sifan Hassan mengenakan hijab dalam penutupan Olimpiade 2024 Paris tersebut, ternyata ada fakta-fakta menarik. Apa saja? Berikut ini beberapa di antaranya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Terjadi di upacara penutupan Olimpiade

Dilansir The Mirror, Sifan Hassan mendapat pujian dari para penggemar setelah dengan berani mengenakan hijab saat menerima medali emasnya dalam upacara penyerahan medali terakhir di penutupan Olimpiade 2024 Paris pada Ahad kemarin.

2. Menang medali emas maraton

Pada hari itu, Sifan Hassan melakukan aksi yang luar biasa pada 250 meter terakhir cabang olahraga maraton putri. Dia pun memenangkan medali emas dengan catatan waktu rekor Olimpiade 2 jam, 22 menit, dan 55 detik.

Tigst Assefa dari Ethiopia meraih perak setelah melewati garis finis 3 detik kemudian. Sementara Hellen Obiri dari Kenya membawa pulang perunggu dengan catatan waktu 2:23:10.

3. Meraih tiga medali Olimpiade

Penampilan dominan Sifan Hassan makin mengesankan mengingat ia telah memenangkan medali perunggu pada nomor lari 5.000 dan 10.000 meter di Olimpiade kali ini.

Muslimah berusia 31 tahun itu adalah atlet pertama yang meraih medali di ketiga nomor lari jarak jauh di Olimpiade yang sama sejak atlet Ceko Emil Zatopek melakukannya pada tahun 1952.

"Saya merasa seperti sedang bermimpi," kata Hassan, "Pada akhirnya saya berpikir: 'Ini hanya lari cepat 100 meter. Ayo, Sifan. Sekali lagi. Rasakan saja, seperti seseorang yang berlari cepat sejauh 200 meter'."

4. Mengenakan hijab merah

Saat menerima medali emas di depan para penonton di Stadion Stade de France, Sifan Hassan mengenakan hijab berwarna merah marun bersama pakaian olahraga oranye terang. Penampilannya itu langsung menarik perhatian banyak suporter yang mengatakan bahwa Prancis melarang atletnya sendiri mengenakan hijab di Olimpiade 2024.