Viral Atlet Lari Sifan Hassan Kenakan Hijab saat Penyerahan Medali Emas Olimpiade 2024, Banjir Pujian Publik Dunia

VIRAL atlet lari maraton asal Belanda, Sifan Hassan, mantap mengenakan hijab saat penyerahan medali emas di penutupan Olimpiade 2024 Paris. Ia pun banjir pujian dari publik dunia atas aksi tersebut.

Dikutip dari laman The Mirror, Senin (12/8/2024), Sifan Hassan mendapat pujian dari publik dunia setelah dengan berani mengenakan hijab saat menerima medali emasnya pada upacara penyerahan medali terakhir Olimpiade 2024 Paris.

Pada hari Ahad kemarin, pelari asal Belanda itu melakukan aksi yang luar biasa pada 250 meter terakhir cabang olahraga maraton putri. Dia pun memenangkan medali emas dengan catatan waktu rekor Olimpiade 2 jam, 22 menit, dan 55 detik.

Tigst Assefa dari Ethiopia meraih perak setelah melewati garis finis 3 detik kemudian. Sementara Hellen Obiri dari Kenya membawa pulang perunggu dengan catatan waktu 2:23:10.

Penampilan dominan Sifan Hassan makin mengesankan mengingat ia telah memenangkan medali perunggu pada nomor lari 5.000 dan 10.000 meter di Olimpiade kali ini.

Muslimah berusia 31 tahun itu adalah atlet pertama yang meraih medali di ketiga nomor lari jarak jauh di Olimpiade yang sama sejak atlet Ceko Emil Zatopek melakukannya pada tahun 1952.

"Saya merasa seperti sedang bermimpi," kata Hassan, "Pada akhirnya saya berpikir: 'Ini hanya lari cepat 100 meter. Ayo, Sifan. Sekali lagi. Rasakan saja, seperti seseorang yang berlari cepat sejauh 200 meter'."

Saat menerima medali emas di depan para penonton di Stadion Stade de France, Sifan Hassan mengenakan hijab berwarna merah marun bersama pakaian olahraga oranye terang. Penampilannya itu langsung menarik perhatian banyak suporter yang mengatakan bahwa Prancis melarang atletnya sendiri mengenakan hijab di Olimpiade 2024.

"Sifan Hassan mengenakan hijabnya pada upacara penobatan medali emasnya untuk maraton wanita, setelah Prancis melarang wanita mengenakan jilbab di pertandingan 2024. Dia sangat hebat. Wanita yang luar biasa!" kata salah satu pengguna X.

"Selamat untuk Hassan! Senang melihat fotonya mengenakan hijab di negara tuan rumah yang melarang atletnya mengenakannya," ungkap warganet lainnya.

"Sifan benar-benar tampil baik di Olimpiade ini. Dia adalah dirinya sendiri. Di hadapan miliaran penggemar, Sifan ada di sini. Sungguh momen yang tak terlupakan baginya dan seluruh dunia. Selamat atas kesuksesannya yang fenomenal," tambah netizen yang lain.