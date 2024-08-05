Intip Gaya Hijab Awkarin di Masjid Nabawi, Cantik Syari dengan Warna Hitam

SELEBGRAM Karin Novilda atau akrab disapa Awkarin sedang menunaikan ibadah umrah bersama keluarga. Di momen ini, ia juga berkunjung ke sejumlah tempat suci, salah satunya Masjid Nabawi di Kota Madinah.

Salah satu momen yang tidak akan dilupakan Awkarin adalah saat dia berkesempatan sholat di Masjid Nabawi. Wanita berusia 27 tahun itu terlihat berfoto di depan Masjid Nabawi yang indah dan menjadi impian seluruh umat Islam di dunia.

"Assalamualaikum dari Masjid Nabawi, Madinah," tulis Awkarin di unggahan akun Instagram-nya, @narinkovilda.

Ia terlihat cantik dan bersahaja dengan gaya hijab syari berwarna hitam. Terlihat kecantikannya terpancar saat berfoto di depan Masjid Nabawi ini.

Awkarin pun menuliskan keterangan edukasi mengenai sejarah Masjid Nabawi tersebut. Dia juga menjelaskan Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid tersuci dalam agama Islam.

Dirinya merasa sangat bersyukur bisa mengunjungi dan sholat di Masjid Nabawi. Ia mengaku tidak pernah menyangka bisa mendapat kesempatan itu dalam hidupnya.

"Gak pernah berencana, gak pernah kepikiran, tiba-tiba dapet kesempatan berdiri dan sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah," tulisnya.