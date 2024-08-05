Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Awkarin di Masjid Nabawi, Cantik Syari dengan Warna Hitam

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |09:35 WIB
Intip Gaya Hijab Awkarin di Masjid Nabawi, Cantik Syari dengan Warna Hitam
Gaya hijab cantik syari Awkarin saat di Masjid Nabawi. (Foto: narinkovilda)
A
A
A

SELEBGRAM Karin Novilda atau akrab disapa Awkarin sedang menunaikan ibadah umrah bersama keluarga. Di momen ini, ia juga berkunjung ke sejumlah tempat suci, salah satunya Masjid Nabawi di Kota Madinah.

Salah satu momen yang tidak akan dilupakan Awkarin adalah saat dia berkesempatan sholat di Masjid Nabawi. Wanita berusia 27 tahun itu terlihat berfoto di depan Masjid Nabawi yang indah dan menjadi impian seluruh umat Islam di dunia. 

Awkarin di Masjid Nabawi. (Foto: Instagram @narinkovilda)

"Assalamualaikum dari Masjid Nabawi, Madinah," tulis Awkarin di unggahan akun Instagram-nya, @narinkovilda.

Ia terlihat cantik dan bersahaja dengan gaya hijab syari berwarna hitam. Terlihat kecantikannya terpancar saat berfoto di depan Masjid Nabawi ini.

Awkarin pun menuliskan keterangan edukasi mengenai sejarah Masjid Nabawi tersebut. Dia juga menjelaskan Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid tersuci dalam agama Islam. 

Dirinya merasa sangat bersyukur bisa mengunjungi dan sholat di Masjid Nabawi. Ia mengaku tidak pernah menyangka bisa mendapat kesempatan itu dalam hidupnya.

"Gak pernah berencana, gak pernah kepikiran, tiba-tiba dapet kesempatan berdiri dan sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah," tulisnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement