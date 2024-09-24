Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:24 WIB
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
Gaya hijab syari Nagita Slavina saat umrah bersama keluarga. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

NAGITA Slavina menjalankan ibadah umrah bersama keluarga. Momen istri dari Raffi Ahmad ini kembali ke Tanah Suci menjadi sorotan publik setelah tampil cantik mengenakan busana Muslim abaya dan hijab syari.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah busana Muslim abaya dan hijab syari yang dikenakan Nagita Slavina. Ibu tiga anak ini begitu memukau dan anggun dalam gaya hijab yang terlihat sederhana namun elegan tersebut.

Nagita Slavina. (Foto: Instagram @fanpage_nagitaslavina)

Potret Mama Gigi –sapaan akrabnya– tampil memesona saat umrah ini diunggah akun Instagram @fanpage_nagitaslavina. Terlihat dia mengenakan busana Muslim abaya berwarna beige lengkap dengan hijab senada.

Abaya tersebut merupakan produksi dari Sharqiaa dengan seri Salona Crystal Embroidery Qamar Abaya. Abaya ini terlihat begitu elegan namun tetap sederhana dan simpel saat dikenakan, khususnya untuk beribadah.

Dilansir laman Sharqiaa, koleksi abaya mereka selalu menggunakan kain terbaik dari produsen kain terbesar di dunia. Tidak heran, busana Muslim tersebut terlihat memukau dan nyaman dikenakan.

Tampak juga bordir-bordir dari busana abaya yang dikenakan Nagita Slavina ini. Motif tersebut pun menambah kesan manis dan elegan pada busana ini.

Halaman:
1 2
