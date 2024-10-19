Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali

AYANA Moon merupakan salah satu selebgram asal Korea Selatan yang terkenal di Indonesia. Tampil cantik dengan balutan hijab, penampilan Ayana Moon selalu jadi pusat perhatian.

Saat ini Ayana Moon tengah menikmati liburan di Bali. Momen tersebut ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Banyak aktivitas seru yang dilakukan Ayana selama di Bali. Salah satunya adalah coba memakai kebaya khas Bali.

Perempuan berusia 28 tahun ini terlihat mengenakan kebaya floral dipadukan kain batik nuansa kuning. Ia juga menambahkan selendang berwarna senada dan sandal coklat dari brand Hermes.

Ayana tampil simpel dalam balutan hijab warna krem. Untuk menambah kesan "gadis Bali", dia menyematkan bunga merah di telinga.

"Your favorite Balinese girl. Mungkin," tulis Ayana dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari @xolovelyayana, Sabtu (19/10/2024).