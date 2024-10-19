Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |09:37 WIB
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
Gaya hijab cantik Ayana Moon dengan kebaya Bali. (Foto: Instagram @xolovelyayana)
A
A
A

AYANA Moon merupakan salah satu selebgram asal Korea Selatan yang terkenal di Indonesia. Tampil cantik dengan balutan hijab, penampilan Ayana Moon selalu jadi pusat perhatian. 

Saat ini Ayana Moon tengah menikmati liburan di Bali. Momen tersebut ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Ayana Moon. (Foto: Instagram @xolovelyayana)

Banyak aktivitas seru yang dilakukan Ayana selama di Bali. Salah satunya adalah coba memakai kebaya khas Bali.

Perempuan berusia 28 tahun ini terlihat mengenakan kebaya floral dipadukan kain batik nuansa kuning. Ia juga menambahkan selendang berwarna senada dan sandal coklat dari brand Hermes.

Ayana tampil simpel dalam balutan hijab warna krem. Untuk menambah kesan "gadis Bali", dia menyematkan bunga merah di telinga.

"Your favorite Balinese girl. Mungkin," tulis Ayana dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari @xolovelyayana, Sabtu (19/10/2024). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/617/3065584/foto-di-depan-kakbah-jennifer-coppen-cantik-gunakan-hijab-putih-saat-umrah-omietPWac8.jpg
Foto di Depan Kakbah, Jennifer Coppen Cantik Gunakan Hijab Putih Syari saat Umrah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement