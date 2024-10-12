Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan

ARTIS sekaligus komedian Kiky Saputri baru saja menggelar acara pengajian empat bulanan kehamilannya. Momen yang begitu khidmat serta dipenuhi suka cita ini dibagikan Kiky melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Kiky Saputri tampak tampil beda mengenakan busana Muslim berwarna ungu muda dan hijab. Sang suami, Muhammad Khairi, juga menggunakan busana dengan nuansa sama.

Kiky Saputri tidak kuasa menahan tangis saat bersalaman dan memeluk kedua orangtuanya serta mertuanya untuk meminta doa dari mereka.

Memasuki usia kehamilan empat bulan, perut Kiky sudah tampak membesar. Selama acara berlangsung, ia selalu menebar senyum.

"Masya Allah, Alhamdulillah. Acara pengajian empat bulanan untuk buah hati kami berjalan lancar. Sekali lagi mohon doa dari teman-teman semua untuk kesehatan dan keselamatan kami sampai nanti persalinan. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin," ungkap Kiky Saputri dalam unggahan di akun Instagram-nya @kikysaputrii.