HOME MUSLIM HIJABERS

Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |12:12 WIB
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
Gaya hijab syari dan cadar Paula Verhoeven saat umrah. (Foto: Instagram @paula_verhoeven)
ARTIS cantik Paula Verhoeven sedang menjalani ibadah umrah. Istri dari aktor tampan Baim Wong ini pun membagikan potret sehari-harinya selama di Tanah Suci melalui akun Instagram-nya @paula_verhoeven. 

Salah satu momen mengharukan yang dibagikan Paula Verhoeven adalah saat mengenakan gaya hijab cadar dan menghadap ke bangunan suci Kakbah. Di potret lainnya, ia yang tidak menggunakan cadar tampak memperlihatkan momen orang-orang menjalankan prosesi tawaf mengelilingi Kakbah. 

Paula Verhoeven. (Foto: Instagram @paula_verhoeven)

Momen itu begitu sacral, mengingat Kakbah dan Masjidil Haram adalah tempat suci yang sangat ingin didatangi oleh seluruh umat Islam di dunia.

Melalui keterangan unggahannya, Paula mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berserah diri hanya kepada-Nya atas segala urusan hidup.

"Hasbunallah wa ni'mal-wakiil (Cukuplah Allah bagi kita, dan Dialah sebaik-baik pengatur urusan, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong)," tulis Paula Verhoeven dalam keterangan unggahannya, dikutip pada Sabtu (28/9/2024). 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
