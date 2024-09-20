Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Foto di Depan Kakbah, Jennifer Coppen Cantik Gunakan Hijab Putih Syari saat Umrah

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:33 WIB
Foto di Depan Kakbah, Jennifer Coppen Cantik Gunakan Hijab Putih Syari saat Umrah
Gaya hijab putih syari Jennifer Coppen foto di depan Kakbah ketika umrah. (Foto: Instagram @jennifercoppenreal20)
A
A
A

ARTIS cantik Jennifer Coppen untuk pertama kalinya menjalani ibadah umrah. Tidak sendirian, ia dan sang putri Kamari Sky Wassink diajak oleh Ustadz Derry Sulaiman untuk ke Tanah Suci.

Jennifer Coppen pun membagikan potret dirinya saat berada di depan bangunan suci Kakbah bersama putrinya. Mereka kompak mengenakan gaya hijab putih syari

Terselip cerita haru di balik foto tersebut yang dibagikan Jennifer melalui keterangan unggahan tersebut.

Ketika dirinya melakukan rukun umrah tawaf atau mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali, sempat ragu akan mampu melakukannya karena sembari menggendong putrinya. 

Tapi ternyata kekuatan itu datang yang dipercayainya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun merasa tidak kesulitan saat tawaf sembari menggendong Kamari.

"Rasanya pertama kali tawaf muterin tujuh kali gendong Kami. Aku pikir aku gak bakal kuat atau bakal lelah, tapi bener-bener gak terasa sama sekali gendong muterin Kakbah," ungkap Jennifer Coppen, dikutip dari akun Instagram-nya @jennifercoppenreal20, Jumat (20/9/2024). 

Jennifer Coppen umrah. (Foto: Instagram @jennifercoppenreal20)

Di tengah tawaf yang dijalani, dirinya mengungkap bahwa putrinya sempat beberapa kali memanggil-manggil nama mendiang ayahnya, Dali Wassink. Jennifer pun langsung merasakan seolah sosok Dali sedang berada di sisinya.

Seolah sedang berbicara kepada Dali, Jennifer mengucap janji bahwa dirinya akan selalu mengirimkan doa terbaik untuk mendiang suami tercintanya.

"Gendong Kamari sambil berdoa, di puteran ke-5 Kamari nunjuk-nunjuk ke atas bilang: 'Papa, Papa Dali.' Aku yakin kamu ada di sini hari ini. Kamu ada di deket aku. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan kamu sudah bahagia di rumahnya Allah. Aku gak akan berhenti kirim doa untuk kamu di setiap sholatku sayang," ungkapnya. 

Kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai di sana. Sebab, Jennifer juga ternyata masih sanggup melakukan sai atau berlari-lari kecil bolak-balik antara Bukit Shafa dan Marwah dengan menggendong Kamari.

"Aku kira setelah tawaf aku gak bakal kuat untuk muterin Shafa Marwah. Tapi aku kuat aku kuat muterin 7 kali اللهُ أَكْبَرُ terima kasih sudah mempermudah semuanya untuk aku. Terima kasih ya Allah," bebernya.

Jennifer tidak henti-hentinya mengucap syukur atas nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dirinya berkesempatan menjalani ibadah umrah. Dirinya berharap segala doa yang dipanjatkannya dapat dikabulkan.

"Terima kasih Ya Allah. Terima kasih sudah mengijinkan aku berkunjung ke rumah-Mu. Ya Allah aku memasrahkan hidupku pada-Mu ya Allah. Semoga semua doaku didengar dan diijabah," harapnya. 

