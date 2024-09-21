Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |14:29 WIB
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Gaya hijab Cut Syifa. (Foto: Instagram @cutsyifaa)
PESONA artis muda Cut Syifa memang tidak ada habisnya. Selalu membuat banyak orang terkesima melihatnya.

Salah satu pesona Cut Syifa terlihat dalam unggahan di akun Instagram-nya @cutsyifaa. Aktris kelahiran Bekasi, Jawa Barat, ini mengunggah sejumlah foto dengan keterangan yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Cut Syifa. (Foto: Instagram @cutsyifaa)

"Maka yang mengerti manusia hanya Allah, yang lain hanya mengarti," tulis Cut Syifa dalam keterangan unggahan fotonya.

Dalam unggahan berbentuk carousel itu memperlihatkan Cut Syifa menggunakan dress putih berbahan satin dengan motif bunga-bunga. Busana itu dipadankan dengan hijab berwarna putih yang membuatnya terlihat sangat cerah.

Cut Syifa menunjukkan foto-foto dengan ekspresi bahagia. Foto-foto tersebut diambil dalam sebuah lokasi di Jakarta dengan berbagai pose pada satu lokasi.

Foto pertama, Cut Syifa melihat ke arah kamera dengan wajah riang yang memperlihatkan senyum lebar. Tangan kanannya tampak menopang dagu dengan lengan kiri memeluk perutnya untuk menyangga lengan kanannya. 

Halaman:
1 2
