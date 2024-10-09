Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |08:49 WIB
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
Gaya hijab terbaru Paula Verhoeven di tengah perceraian dengan Baim Wong. (Foto: Instagram @paula_verhoeven)
ARTIS cantik Paula Verhoeven digugat cerai suaminya Baim Wong. Baim melayangkan gugatan cerai talak kepada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober 2024.

Permohonan talak cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven teregister dalam nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024. Hal itu turut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah.

"Untuk nama yang barusan disebutkan itu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Tanggal surat gugatannya 7 Oktober, tetapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024," kata Taslimah di kantornya, Selasa 8 Oktober.

Sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar di PA Jaksel pada 23 Oktober 2024.

Di tengah kabar gugatan perceraian itu, Paula Verhoeven baru-baru ini membagikan momen di Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut Paula Verhoeven terlihat sedang santai ngopi di sebuah cafe. Ia terlihat fashionable dengan one set berwarna biru dan hijab abu-abu.

"Jalan-jalan sebentar untuk mengambil kopiku!" tulis Paula Verhoeven, dikutip dari akun Instagram-nya @paula_verhoeven, Rabu (9/10/2024).

Halaman:
1 2
