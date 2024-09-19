Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Cantik Kenakan Hijab Syari saat Umrah, Azizah Salsha Banjir Pujian

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |15:19 WIB
Cantik Kenakan Hijab Syari saat Umrah, Azizah Salsha Banjir Pujian
Gaya hijab syari Azizah Salsha saat umrah. (Foto: Instagram @azizahsalsha_)
SELEBGRAM Azizah Salsha membagikan foto dirinya yang tampil mengenakan hijab syari saat menunaikan ibadah umrah beberapa waktu lalu.

Melalui unggahan di akun Instagram-nya @azizahsalsha_, Azizah Salsha membagikan 10 foto berisi potret dirinya dengan gaya hijab syari di berbagai lokasi selama perjalanan umrah.

Azizah Salsha. (Foto: Instagram @azizahsalsha_)

Mulai suasana Masjidil Haram, swafoto dengan latar bangunan suci Kakbah, bersama puluhan burung merpati, hingga makanan yang dikonsumsi.

Selama perjalanan ibadah umrah itu, istri dari penggawa Timnas Indonesia Pratama Arhan ini tampil beda dengab hijab syari dan tanpa polesan make-up.

Perempuan yang akrab disapa Zize ini menjalani ibadah umrah tanpa sang suami. Pasalnya, Arhan pergi umrah bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia jelang pertandingan di Arab Saudi. Sementara Azizah berangkat lebih dulu.

Tidak ada kalimat yang dituliskan Zize dalam keterangan unggahan tersebut. Sementara komentar dari sang suami dalam unggahan itu menjadi sorotan.

Arhan menuliskan kalimat "Masya Allah" dengan menyematkan emoticon hati yang menandakan dirinya begitu takjub melihat foto sang istri saat umrah.

Halaman: 1 2
1 2
