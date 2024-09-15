Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Cantik Kenakan Hijab Khimar, Tissa Biani Pancarkan Aura Sejuk

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:15 WIB
Cantik Kenakan Hijab Khimar, Tissa Biani Pancarkan Aura Sejuk
Gaya hijab cantik artis muda Tissa Biani dengan khimar syari. (Foto: Instagram @tissabiani)
A
A
A

ARTIS muda Tissa Biani menghadiri acara peluncuran koleksi terbaru dari salah satu brand modest wear lokal. Di acara tersebut kekasih dari Dul Jaelani ini tampil cantik dalam balutan hijab khimar.

Tissa Biani mengunggah beberapa fotonya saat memakai hijab khimar warna coklat susu itu. Penampilannya pun menjadi sorotan publik Tanah Air. 

Dalam foto tersebut Tissa membagikan gaya OOTD-nya. Ia mengenakan baju gamis panjang hingga menyapu lantai dipadukan dengan hijab khimar.

Dia terlihat membawa shoulder bag berwarna coklat. Penampilan Tissa di foto ini terlihat sederhana tapi tetap stylish. 

Tissa Biani. (Foto: Instagram @tissabiani)

Untuk tampilan makeup-nya sendiri, Tissa menambahkan polesan cukup tebal dengan nuansa pink. Sementara lipstik pink glossy yang dipakai membuat tampilannya terlihat lebih segar. 

Pada momen ini penampilan Tissa Biani memang terlihat beda. Kini penampilannya lebih syari dan memancarkan aura sejuk.

Tissa tampak dalam foto-foto tersebut sambil memamerkan senyum manisnya. Dia juga sempat berfoto dengan beberapa tamu undangan lainnya. 

