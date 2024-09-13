Bergaya Hijab Elegan, Marshanda Tampil Cantik Luar Biasa

, Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:46 WIB

MARSHANDA mengunggah foto terbarunya dengan gaya hijab elegan. Paras cantik luar biasa begitu terpancar dari artis muda ini.

Marshanda tampil memakai blouse berwarna biru dipadukan flare pants putih. Ia juga menambahkan hijab dan inner ciput warna broken white.

Gaya hijab Marshanda makin kece dengan shoulder bag putih yang dipakai. Dirinya tampak berpose sambil memamerkan senyum manisnya.

Wajah Marshanda begitu cantik dengan make-up tebal. Riasan yang dipakai ini menggunakan warna soft dan bold di bagian mata.

Marshanda menunjukkan gaya simpel nan berkelas. Penampilannya pun bak ibu pejabat.