Intip Gaya Hijab Cantik Olla Ramlan ala Kantoran dengan High Heels Belasan Juta Rupiah

ARTIS cantik Olla Ramlan selalu menjadi pusat perhatian dengan gaya hijab modis di setiap kesempatan. Ia memang pandai memadu-padankan gaya hijab dengan pakaiannya semenarik mungkin.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Olla Ramlan selalu memamerkan gaya outfit hijabnya. Tidak hanya gayanya yang kece, ibu tiga anak ini juga selalu memakai outfit branded. Bahkan, harga setiap outfit-nya bikin geleng-geleng kepala.

Seperti foto Olla Ramlan saat memamerkan gaya hijab ala kantoran. Dia memakai atasan lengan panjang dipadukan celana skinny warna biru. Dia menambahkan blazer warna biru gelap yang dijadikan sebagai outer.

Parasnya terlihat cantik dengan make-up flawless dan hijab biru. Olla tampak membawa tas Hermes berwarna biru gelap yang senada dengan outer-nya.