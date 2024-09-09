Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Cantik Olla Ramlan ala Kantoran dengan High Heels Belasan Juta Rupiah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:29 WIB
Intip Gaya Hijab Cantik Olla Ramlan ala Kantoran dengan High Heels Belasan Juta Rupiah
Gaya hijab Olla Ramlan ala kantoran dengan high heels belasa juta rupiah. (Foto: Instagram @fashion_selebriti)
A
A
A

ARTIS cantik Olla Ramlan selalu menjadi pusat perhatian dengan gaya hijab modis di setiap kesempatan. Ia memang pandai memadu-padankan gaya hijab dengan pakaiannya semenarik mungkin. 

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Olla Ramlan selalu memamerkan gaya outfit hijabnya. Tidak hanya gayanya yang kece, ibu tiga anak ini juga selalu memakai outfit branded. Bahkan, harga setiap outfit-nya bikin geleng-geleng kepala.

Gaya hijab Olla Ramlan ala kantoran dengan high heels belasa juta rupiah. (Foto: Instagram @fashion_selebriti)

Seperti foto Olla Ramlan saat memamerkan gaya hijab ala kantoran. Dia memakai atasan lengan panjang dipadukan celana skinny warna biru. Dia menambahkan blazer warna biru gelap yang dijadikan sebagai outer.

Parasnya terlihat cantik dengan make-up flawless dan hijab biru. Olla tampak membawa tas Hermes berwarna biru gelap yang senada dengan outer-nya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement