Berangkat Umrah, Artis Jennifer Coppen Cantik dengan Hijab Hitam Syari

ARTIS Jennifer Coppen membagikan potret gaya hijab hitam syari saat hendak berangkat ibadah umrah. Ibu satu anak ini tampak sangat cantik mengenakan hjiab.

Dalam foto yang dibagikan melalui unggahan akun media sosial, Jennifer Coppen yang tampil tanpa polesan make-up itu mengenakan hijab hitam syari yang menutupi sampai bagian dada.

"Feeling beautiful in hijab," tulis Jennifer Coppen di akun Instagram-nya @jennifercoppenreal20, Selasa 3 September 2024.

Jennifer yang berencana pergi umrah di bulan September ini pun memanjatkan doa agar sepulangnya dari Tanah Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan membukakan pintu hatinya untuk mulai belajar mengenakan hijab suatu hari nanti.

"Insya Allah semoga pulang umrah nanti hatiku dibukakan untuk belajar berhijab yaa one day," harapnya.