Potret Gaya Hijab Cantik Mulan Jameela dalam Balutan Kebaya Warna Lilac

INTIP potret gaya hijab cantik Mulan Jameela dalam balutan kebaya warna lilac berikut ini. Penampilannya tampak mencuri perhatian dengan kebaya modern warna lilac. Kebaya yang ia pakai merupakan rancangan desainer Didiet Maulana.

Mulan Jameela mengunggah foto dirinya memamerkan outfit gaya hijab cantik berkebaya lilac tersebut. Dia memakai kebaya yang terinspirasi dari Kebaya Kartini. Kebaya tersebut terlihat mewah dengan detail bordir motif bunga.

Kebaya modern tersebut memiliki model kimono. Terdapat aksen pita besar di bawah bagian depan.

Ibu empat anak ini memadukan outfitnya dengan hijab warna beige. Sementara pada bagian bawahnya, dia memakai rok batik tulis dengan motif wahyu tumurun.

Penampilan Mulan Jameela di foto ini terlihat cantik dengan makeup tebal. Sementara itu pada alas kakinya, dia memakai high heels berwarna hitam.