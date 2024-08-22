Masuk Islam, Intip 4 Gaya Cantik Artis Celine Evangelista Kenakan Hijab

Gaya hijab cantik Celine Evangelista setelah resmi masuk Islam. (Foto: Instagram @celine_evangelista)

ARTIS Celine Evangelista resmi masuk Islam. Kabar tersebut dikuatkan pernyataan Umi Pipik yang mengatakan Celine sudah cukup lama menjadi mualaf.

"Dia (Celine Evangelista) mualafnya sudah lama," ujar Umi Pipik, seperti dikutip dari Starpro Indonesia, Kamis (22/8/2024).

Umi Pipik mengaku mendampingi Celine Evangelista dalam mengenal ajaran agama Islam. Ia pun mengajak Celine untuk mengikuti kajian-kajian Islam.

"Harapan saya, dia bisa istikamah dalam iman Islam-nya dan semangat untuk terus berproses dan belajar lebih baik lagi. Dengan segala ketidaktahuannya, Insya Allah, Allah akan membimbing dia," beber Umi Pipik.

BACA JUGA: Potret Gaya Hijab Cantik Mulan Jameela dalam Balutan Kebaya Warna Lilac

Namun, Umi Pipik mengatakan hingga kini Celine belum mantap mengenakan hijab. "Kalau soal hijab, setahu saya belum ya. Dia perlu proseslah, enggak bisa instan. Jadi saya bilang, pelan-pelan saja," tuturnya.

Meski demikian, Celine terlihat mengunggah beberapa foto saat dirinya memakai hijab. Penampilannya pun menjadi sorotan karena terlihat sangat cantik.

Berikut ini gaya cantik Celine Evangelista dalam balutan hijab, sebagaimana dihimpun dari unggahan di akun Instagram-nya @celine_evangelista:

1. Gunakan hijab pashmina

Sejak beberapa waktu lalu Celine Evangelista mendapat endorse busana Muslimah. Dia pun mempromosikannya di Instagram pribadinya.

Seperti di foto berikut ini dia tampil cantik dalam balutan setelan baju Muslim model kasual dipadukan hijab pashmina. Parasnya terlihat cantik dan memesona.

2. Nuansa putih

Potret cantik Celine Evangelista dalam balutan busana Muslim nuansa putih. Tampilannya terlihat elegan memakai dress putih dipadukan dengan hijab warna senada.

Dia pose anggun sambil memegang bunga. Penampilannya adem banget.

"Cantik banget kayak bidadari," tulis pemilik akun @selvy***** di kolom komentar.