Tampil di Pembukaan PON XXI, Tiara Andini Cantik Kenakan Hijab Serba-Hitam

PENYANYI Tiara Andini turut tampil di pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut pada Senin 9 September 2024 malam. Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Tiara Andini membagikan beberapa potret dirinya yang tampil mengenakan hijab.

Tiara Andini yang merupakan penyanyi lulusan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu terlihat sangat cantik dan anggun dengan hijab serta busana hitam. Ditambah dengan aksesori emas di baju hingga bagian kepala.

Busana kedua Tiara Andini juga tidak kalah anggun dari sebelumnya. Dalam opening ceremony tersebut, ia membawakan dua lagu, yakni "Indonesia Raya" dan "Kupu-Kupu".

"Opening ceremony PON XXI di Aceh," tulis Tiara Andini di unggahan akun Instagram-nya @tiaraandini.