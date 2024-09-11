Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Tampil di Pembukaan PON XXI, Tiara Andini Cantik Kenakan Hijab Serba-Hitam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |10:06 WIB
Tampil di Pembukaan PON XXI, Tiara Andini Cantik Kenakan Hijab Serba-Hitam
Gaya hijab cantik Tiara Andini di pembukaan PON XXI. (Foto: Instagram @tiaraandini)
A
A
A

PENYANYI Tiara Andini turut tampil di pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut pada Senin 9 September 2024 malam. Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Tiara Andini membagikan beberapa potret dirinya yang tampil mengenakan hijab.

Tiara Andini yang merupakan penyanyi lulusan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu terlihat sangat cantik dan anggun dengan hijab serta busana hitam. Ditambah dengan aksesori emas di baju hingga bagian kepala.

Gaya hijab Tiara Andini. (Foto: Instagram @tiaraandini)

Busana kedua Tiara Andini juga tidak kalah anggun dari sebelumnya. Dalam opening ceremony tersebut, ia membawakan dua lagu, yakni "Indonesia Raya" dan "Kupu-Kupu".

"Opening ceremony PON XXI di Aceh," tulis Tiara Andini di unggahan akun Instagram-nya @tiaraandini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement