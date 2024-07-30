Ibadah Umrah, Selebgram Awkarin Tampil Cantik Kenakan Hijab Putih

SELEBGRAM Karin Novilda atau akrab disapa Awkarin mengumumkan untuk pertama kalinya menjalani ibadah umrah. Momen tersebut ia bagikan dalam unggahan di akun Instagram-nya.

Sebelum berangkat ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah, Awkarin berfoto bersama kedua orangtuanya. Dia pun tampil beda dalam balutan busana Muslim dan juga hijab berwarna putih.

Awkarin bercerita bahwa ibunya ingin umrah lengkap satu keluarga, namun ia sempat menolak karena merasa belum siap.

"Dari dulu Mama pengen umrah, udah aku sering tawarin tapi aku selalu bilang, 'Adek, mama, dan papa aja, akunya gausah, belum siap.' Terus, mama gak pernah mau, 'Maunya sama Karin…' '…' #pabolehbuat," tulis Awkarin dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari Instagram @narinkovilda, Selasa (30/7/2024).

Setelah berpikir panjang dan meyakinkan hati, akhirnya Awkarin berangkat umrah bersama kedua orangtuanya. Sayangnya sang adik tidak ikut karena sedang ada kegiatan di kampusnya.

"Jadi kita bertiga deh yang berangkat. @hananiagroup.id & @daraarafah best bisa bikin gue tergerak buat ikut umrah. Yaaa pokoknya gue di sini niat ibadah, tapi kalau ada salah-salah yang nggak disengaja kita semua di sini saling mengingatkan kok. Jadi, doakan saja yang baik-baik," ungkap Awkarin.