HOME MUSLIM HIJABERS

Umrah Bareng Suami, Ira Nandha Cantik dengan Gaya Hijab Hitam Abu-Abu

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |09:08 WIB
Umrah Bareng Suami, Ira Nandha Cantik dengan Gaya Hijab Hitam Abu-Abu
Gaya hijab cantik Ira Nandha saat umrah bareng suami. (Foto: Instagram @iranndha)
A
A
A

GAYA hijab selebgram Ira Nandha saat menunaikan ibadah umrah bersama sang suami Elmer Syaherman menarik perhatian publik Tanah Air. Ia tampil cantik dengan hijab hitam dan gamis abu-abu. 

Di foto tersebut, Ira Nandha dan suami menebar senyuman yang begitu semringah. Ira tampak mengenakan hijab gamis hitam abu-abu, sementara itu Elmer dengan kain ihram yang menutupi tubuhnya.

Ira Nandha dan Elmer Syaherman umrah. (Foto: Instagram @iranndha)

Melalui keterangan unggahannya, Ira Nandha mengucap lafadz Basmallah untuk memulai sebuah langkah baru dalam kehidupannya setelah sebelumnya merasa kurang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya bersama Elmer menjalani kehidupan.

"Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya banyak keputusan dan langkah yang kami ambil tanpa petunjuk Allah, ternyata berjalan dan berakhir berantakan," ujar Ira Nandha, dikutip dari unggahan Instagram @iranndha, Ahad (28/7/2024). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
