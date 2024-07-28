Umrah Bareng Suami, Ira Nandha Cantik dengan Gaya Hijab Hitam Abu-Abu

GAYA hijab selebgram Ira Nandha saat menunaikan ibadah umrah bersama sang suami Elmer Syaherman menarik perhatian publik Tanah Air. Ia tampil cantik dengan hijab hitam dan gamis abu-abu.

Di foto tersebut, Ira Nandha dan suami menebar senyuman yang begitu semringah. Ira tampak mengenakan hijab gamis hitam abu-abu, sementara itu Elmer dengan kain ihram yang menutupi tubuhnya.

Melalui keterangan unggahannya, Ira Nandha mengucap lafadz Basmallah untuk memulai sebuah langkah baru dalam kehidupannya setelah sebelumnya merasa kurang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya bersama Elmer menjalani kehidupan.

"Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya banyak keputusan dan langkah yang kami ambil tanpa petunjuk Allah, ternyata berjalan dan berakhir berantakan," ujar Ira Nandha, dikutip dari unggahan Instagram @iranndha, Ahad (28/7/2024).