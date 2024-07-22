Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Ikut Kajian Islam, Kimberly Ryder Cantik Kenakan Hijab Hitam

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |13:01 WIB
Ikut Kajian Islam, Kimberly Ryder Cantik Kenakan Hijab Hitam
Gaya hijab cantik artis Kimberly Ryder (paling kiri) saat mengikuti kajian Islam. (Foto: Instagram @_irishbella_)
GAYA hijab cantik artis Kimberly Ryder menjadi pusat perhatian warganet. Ia begitu cantik dan anggun dengan busana serta hijab hitam.

Penampilan dengan hijab Kimberly Ryder ini terungkap dari unggahan akun Instagram rekan sesama artis Irish Bella. Mereka bertemu saat menghadiri kajian untuk memperdalam ilmu agama Islam.

Gaya hijab Kimberly Ryder. (Foto: Instagram @kimberlyryder)

Dalam foto yang dibagikan Irish Bella, tampak rekan artis lain yang juga ikut kajian, di antaranya adalah Syifa Hadju, Natasha Rizky, dan Zaskia Adya Mecca.

Dalam salah satu foto yang dibagikan, Kimberly Ryder tampak tersenyum tipis dengan balutan pakaian serta hijab hitam. Ia terlihat berpose bersama Irish Bella dan figur publik lainnya.

"Karena dengan menempuh ilmu, kita bisa dapat ketenangan hati," tulis Irish Bella dalam keterangan unggahan akun Instagram-nya @_irishbella_, dikutip pada Senin (22/7/2024).

Ibu dua anak ini tampak menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan memperdalam agama Islam. 

Halaman:
1 2
